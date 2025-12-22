  • İSTANBUL
Başörtülü çalışana ‘peruk tak’ dendiği ileri sürüldü: İş Bankası bu rezaletin altından kalkamaz!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İş Bankası’nın iştirakinde çalıştığı belirtilen başörtülü bir kadın, başörtüsü ayrımcılığına maruz kaldığını iddia etti. Skandal iddialar, 28 Şubat zihniyetinin hâlâ kemalist kurumlarda cirit attığını gözler önüne serdi.

İş Bankası’nın bir iştirakinde çalışan başörtülü kadın, sosyal medyada yayınladığı videoda, tesettürü nedeniyle ayrımcılığa uğradığını iddia etti. Kadın, mesleki gelişim eğitimi için başvurduğunu ancak başörtülü olduğu gerekçesiyle eğitime kabul edilmediğini, kendisinden peruk takmasını istediklerini öne sürdü.

Videoda gözyaşları içinde konuşan kadın, şirketin kendisine “Peruk takarsan katılabilirsin” dediğini belirtti. İşe başlarken başörtüsü takmadığını ancak sonradan kapandığını ifade eden kadın, şu anda evden çalıştığını ve kıyafet yönetmeliğinde başörtüsünü yasaklayan bir madde olmadığını savundu.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce görüntülenme aldı. Paylaşımda, iddiaların doğru olması halinde İş Bankası'nın bu "rezaletin" altından kalkamayacağı vurgulandı ve bankadan halka açıklama talep edildi.

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı vatandaşlar, “Hiçbir şey olmaz, İş Bankası'na kimse dokunamaz, arkasında CHP var” derken, Türkiye’de halen başörtüsüne karşı ayrımcılık ihtimaline bile lanet yağdı.

Konuyla ilgili İş Bankası'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

