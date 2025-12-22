  • İSTANBUL
Gündem AK Partili Akbaşoğlu CHP’yi fena bombaladı: Çalanlar değil, canla başla çalışanlar kazanır
AK Partili Akbaşoğlu CHP’yi fena bombaladı: Çalanlar değil, canla başla çalışanlar kazanır

AK Partili Akbaşoğlu CHP'yi fena bombaladı: Çalanlar değil, canla başla çalışanlar kazanır

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'yi “Çalanlar değil, canla başla çalışanlar kazanır!” sözleriyle madara etti.

2026 yılı bütçesi TBMM’de kabul edilirken, bütçeye ilişkin son konuşmalardan birini yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Herkes iyi bilsin ki çalanlar değil, canla başla çalışanlar kazanır” diyerek CHP’ye yüklendi.

Akbaşoğlu, CHP sıralarına dönerek; “Yolsuzluktan, hırsızlıktan bir kahraman çıkartamazsınız. CHP yönetimine tek bir ödev verilmiş hırsızlık ve yolsuzluğun avukatlığını yapmak. Yolsuzluğun ve hırsızlığın avukatlığını yapmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.

 

“HIRSIZLIĞI SAVUNMAK DURUMUNDA KALIYORSUNUZ”

“Allah aşkına şu düştüğünüz hâle bakın!” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu; “Rüşvet alıp verdiklerini yolsuzluk ve hırsızlık yaptıklarını yargı önünde kendileri ikrâr ve kabul ettikleri halde hangi çıkar ilişkisi gözlerinizi kör, kulaklarınızı sağır, vicdanlarınızı kapatıyor da hırsızlığı savunmak durumunda kalıyorsunuz. Hırsızlıktan arınmalıyız diyenleri CHP’den atıyorsunuz. İtirafçılara ise hiç dokunmuyorsunuz. Açıkça siz bu konuya hukuk ve adalet nazarlarıyla değil siyasi hırs ve ihtiras gözlüğü ile bakıyorsunuz. Milletimizin her türlü değerine meydan okuyorsunuz. Merak etmeyin az kaldı Milletimiz sizi siyasetten azledecek. Sandıkta cevabınızı mutlaka verecek” şeklinde konuştu.

