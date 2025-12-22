Çeribaşı kirazı coğrafi işaret aldı

Edirne tarımı için önemli bir adım atıldı. Yıllardır bölgenin iklimi ve toprak yapısıyla özdeşleşen Çeribaşı kirazı, yürütülen başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından resmen koruma altına alındı. Eriğe benzer sert kabuğu ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen ve Avrupa'ya da ihraç edilen Çeribaşı kirazı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında coğrafi işaret sahibi oldu. Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Çeribaşı kirazının bu tescille beraber hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka değeriyle yer alacağını belirterek, şunları söyledi:

“Üreticilerimiz pazar avantajı elde edecek”

“Çeribaşı kirazı, bölgemizin iklim yapısı, toprak özellikleri ve geleneksel üretim kültürüyle bütünleşmiş, uzun yıllardır üreticilerimizin emek ve birikimiyle günümüze taşınmış önemli bir tarımsal değerdir. Coğrafi işaret tescili, bu ürünün karakterini ve kalitesini resmi olarak güvence altına almakla birlikte, üretim standardını da koruyan çok önemli bir adımdır. Bu tescille beraber artık ürünümüz hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir marka değeriyle yer alacak, üreticilerimiz pazar avantajı elde edecek ve Çeribaşı kirazının bilinirliği daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Bölgemiz ekonomisi açısından bakıldığında coğrafi işaret, üretimden ihracata kadar uzanan tüm süreçlerde ciddi bir katma değer yaratacaktır. Çeribaşı kirazı, aroması, dayanıklılığı, raf ömrü ve özgün tadıyla özellikle Avrupa ülkelerinde rekabet gücüne sahip bir üründür. Bu da üreticilerimizin gelirlerinin artmasına, bölge tarımının güçlenmesine ve bölgemizin marka değerinin yükselmesine önemli katkı sağlayacaktır.”

Keşan TSO olarak, tarımsal ürünlerin tanıtımı, markalaşması ve üreticiye değer kazandıracak her süreçte aktif rol almaya devam edeceklerini ifade eden Şapçı, “Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmak, yerel üretimin gücünü daha geniş kitlelere taşımak ve bölgemizin tarım potansiyelini ileriye taşımak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Son olarak Çeribaşı kirazımızın coğrafi işaret tescilinin başta üreticilerimize, bölge halkımıza ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim” diye konuştu.