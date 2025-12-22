  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oldu! İşte ismini verdiği ünlüler

2026'da gerçekleştirilecek tıp kongrelerinde 25 bin katılımcı garanti 100 milyon dolar cepte

Tahran’dan dikkat çeken suçlama: Sydney’deki katliamın arkasında İsrail var

Camiye silahlı saldırı: Gece yarısı gelip kurşunladılar

Batı’nın sinsi dayatmasına imanlı duruş: "Manifest" değil "Dua", "Karma" değil "İlahi Adalet"!

İsrail, Suriye'yi adım adım işgal ediyor! Dün Kuneytra'ya bugün Dera'ya girdiler

Mescid-i Aksa’da skandal olay: İşgalci yerleşimciler Harem-i Şerif’in avlusunda Talmudik ayin yaptı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…
Dünya Çocukları öldüren askerlerin cezası kesildi! Dünya bu davayı konuşuyor
Dünya

Çocukları öldüren askerlerin cezası kesildi! Dünya bu davayı konuşuyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Çocukları öldüren askerlerin cezası kesildi! Dünya bu davayı konuşuyor

Ekvador’da gözaltına alındıktan sonra öldürülen 4 çocukla ilgili davada 11 askere toplamda onlarca yılı bulan hapis cezaları verildi.

Ekvador’da kamuoyunu derinden sarsan çocuk ölümleri davasında mahkeme kararını açıkladı.  Ulusal basındaki haberlere göre, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 4 çocuğun kaybolmasından sorumlu tutulmaları nedeniyle gözaltına alınan 16 asker hakkında mahkeme kararını açıkladı.

 

11 asker ceza aldı

Guayaquil kentinde görülen davada, 11 asker ayrı ayrı 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, soruşturma kapsamında savcılıkla işbirliği yapan 5 askere ise 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Sanıkların her birine 376 bin dolar para cezası verilirken; çocukların ailelerine kişi başı 10 bin dolar maddi tazminat ödenmesine de karar verildi.

 

Ayrıca sanıkların, kamuoyu önünde özür dilemesine ve kararın özetinin ülke genelinde en yüksek tiraja sahip ulusal bir medya kuruluşunda yayımlanmasına hükmedildi.

 

Ekvador’da yaşanan olayın detayları nedir?

Yaşları 11 ila 15 olan 4 çocuk, arkadaşlarıyla Las Malvinas Mahallesi'nde futbol oynamak için dışarı çıkarken, askerler tarafından 8 Aralık 2024'te zorla bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

 

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 4 çocuğun Guayaquil kentindeki bir caddede askerlerce kamyonetle götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

 

Hükümet, başlangıçta çocukların kaybolmasından askerlerin sorumlu olmadığını ifade etmişti ancak daha sonra çocukların Guayaquil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taura köyüne götürüldüğü belirlenmişti.

Ordu, çocukların akıbetinin bilinmediğini açıklamıştı. Aileler, düzenledikleri protestolarda çocuklarının serbest bırakılmasını talep etmişti.

 

Yerel basında çıkan habere göre, Taura köyünde yanmış halde bulunan cesetlerin, askerlerce götürülen çocuklara ait olduğu teyit edilmişti.

Savcılığın talimatıyla, 1 Ocak'ta çocukların kaybolması olayına karıştığı tespit edilen 16 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Erhürman’dan Hristodulidis’e "Kanlı Noel" tepkisi
Erhürman’dan Hristodulidis’e "Kanlı Noel" tepkisi

Dünya

Erhürman’dan Hristodulidis’e "Kanlı Noel" tepkisi

Halep'e saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG'den tahrik
Halep'e saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG'den tahrik

Dünya

Halep'e saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG'den tahrik

BM'den Gazze çağrısı
BM'den Gazze çağrısı

Dünya

BM'den Gazze çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23