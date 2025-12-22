Çocukları öldüren askerlerin cezası kesildi! Dünya bu davayı konuşuyor

Ekvador’da kamuoyunu derinden sarsan çocuk ölümleri davasında mahkeme kararını açıkladı. Ulusal basındaki haberlere göre, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 4 çocuğun kaybolmasından sorumlu tutulmaları nedeniyle gözaltına alınan 16 asker hakkında mahkeme kararını açıkladı.

11 asker ceza aldı

Guayaquil kentinde görülen davada, 11 asker ayrı ayrı 34 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, soruşturma kapsamında savcılıkla işbirliği yapan 5 askere ise 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Sanıkların her birine 376 bin dolar para cezası verilirken; çocukların ailelerine kişi başı 10 bin dolar maddi tazminat ödenmesine de karar verildi.

Ayrıca sanıkların, kamuoyu önünde özür dilemesine ve kararın özetinin ülke genelinde en yüksek tiraja sahip ulusal bir medya kuruluşunda yayımlanmasına hükmedildi.

Ekvador’da yaşanan olayın detayları nedir?

Yaşları 11 ila 15 olan 4 çocuk, arkadaşlarıyla Las Malvinas Mahallesi'nde futbol oynamak için dışarı çıkarken, askerler tarafından 8 Aralık 2024'te zorla bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 4 çocuğun Guayaquil kentindeki bir caddede askerlerce kamyonetle götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Hükümet, başlangıçta çocukların kaybolmasından askerlerin sorumlu olmadığını ifade etmişti ancak daha sonra çocukların Guayaquil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taura köyüne götürüldüğü belirlenmişti.

Ordu, çocukların akıbetinin bilinmediğini açıklamıştı. Aileler, düzenledikleri protestolarda çocuklarının serbest bırakılmasını talep etmişti.

Yerel basında çıkan habere göre, Taura köyünde yanmış halde bulunan cesetlerin, askerlerce götürülen çocuklara ait olduğu teyit edilmişti.

Savcılığın talimatıyla, 1 Ocak'ta çocukların kaybolması olayına karıştığı tespit edilen 16 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.