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Siyaset İBB’de LGBTİ eğitimi için ‘zorunlu’ ders zili çalıyor!
Siyaset

İBB’de LGBTİ eğitimi için ‘zorunlu’ ders zili çalıyor!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla belediye personelini LGBTİ hakları konusunda bilgilendirmek için 12 Mart’ta hayata geçirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersleri, ramazan ayının geride kalmasıyla bugün yeniden başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 09:58:00 -
İBB’de LGBTİ eğitimi için ‘zorunlu’ ders zili çalıyor!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla belediye personelini LGBTİ hakları konusunda bilgilendirmek için 12 Mart’ta hayata geçirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersleri, ramazan ayının geride kalmasıyla bugün yeniden başlıyor. İBB personeline önceki gün gönderilen mesajda sapkın derslerinin yeniden başlatıldığı duyuruldu.

Herkese mecburi

İBB Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen mesajda, “25 Mayıs 2021 saat 15.00’da Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği Eğitimimiz vardır. Eğitim online verilecek olup katılıp zorunludur” hatırlatması yapıldı. Gönderilen mesajda, ‘sanalsinif.ibb.gov.tr’ adresinde verilecek olan LGBTİ dersinin linki ve sisteme giriş hakkında bilgiler yer aldı. İmamoğlu’nun talimatıyla, ramazan arası verilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği derslerinin bugün tekrar başlatılması, “Ekrem’in LGBTİ aşkı yeniden depreşti” yorumlarına neden oldu.

Sapkınlık peşinde

Seçimden önce mütedeyyin insanların oylarını alabilmek için cami cami dolaşan CHP’li İmamoğlu, koltuğa oturduktan sonra belediye kaynaklarını ve mesaisini LGBTİ sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmak için harcıyor. Göreve gelir gelmez “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif eden, söz konusu teklifi 16 Temmuz 2020’de, AK Parti ve MHP gruplarının aleyhte oylarıyla reddedilen CHP’li İmamoğlu, daha önce de LGBTİ sevicilerini İBB’ye transfer etmişti. Şişli Belediyesi’ne ait Toplumsal Eşitlik Merkezi’nde ‘uzman’ sıfatıyla çalışan Zelal Yalçın ve Elif Avcı, İmamoğlu’nun talimatıyla İBB’de çalışmaya başlamıştı. Yalçın ve Avcı, İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde “Sosyal Politikalar Koordinatörü” olarak istihdam edildi. Şişli’den transfer edilen İBB Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB personeline “Eğitime katılım zorunludur” mesajıyla dikte ettiği ve bugün yeniden başlattığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” derslerini veren isim olarak da biliniyor.

Eşcinsel nikâh kıyabilir

İmamoğlu, daha önce de katıldığı bir televizyon programında, eşcinsel evlilik talebinin kabul edilebilir olduğunu söylemişti. İmamoğlu, “Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap vermişti: “Eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşam ile ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var, benden sonraki belediye başkanlarının da var, ülkeyi yönetenlerin de var. Şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Sefer

Yahudilerin soyumuzu kurutma planı ...oglu eliyle işliyor
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alamanci

gidin kariniza kiziniza oglunuza kendinize bu sapkin egitimi verin..amma milletten uzak durun..BU KADAR...  SEVEN OLDUGUNUZU BILMIYORDUK...
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