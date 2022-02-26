Ayetel kürsi ‘Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm’ ifadesiyle başlar. Pek çok kişi bu sebeple Ayetel kürsinin faziletlerini araştırıyor.

Ayetel Kürsi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

Bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

Ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Hüvel aliyyül azim ne demek?

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyum, “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur” anlamına gelmektedir.

Ayatel Kürsi faziletleri nelerdir?

Ayet-el Kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz.

Devamlı olarak Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem de ahirette büyük makamlara erişir.

Ayetel Kürsi duasını nimetlere 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.

Ayet-el Kursi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Yüce Allah, o kişiye hayır kapılarını açar.

Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.

Ayetel Kürsi, her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.

Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak ayet-el kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlinin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır.

Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah’ın izni ile sıkıntı geçer.

Ayet-el Kürsi; durak yerlerinin sayısınca 17 kelimeleri sayısınca 50 harfleri sayısınca 170 resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

Ayet-el Kürsiyi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur.

Ayetel Kürsi’de 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi 17 de vav harfi vardır. Allah’ın en büyük ismi Ayet-el Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayet-el Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

Ayet-el Kürsiyi bir hacet ve arzunun olması için okumak o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür.

Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır.