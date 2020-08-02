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Aktüel

Husiler, koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankerinin serbest bırakıldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 21:49:38 -
Husiler, koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankerinin serbest bırakıldığını açıkladı

SANA (AA) - Yemen'de İran tarafından desteklenen Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yaklaşık 4 aydır alıkonulan bir petrol tankerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Husilerin kontrolü altındaki Yemen Petrol Şirketi (YPC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin, 25 bin 993 ton benzin taşıyan "Dubra" isimli petrol tankerini serbest bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, 118 gün boyunca alıkonulan tankerin Hudeyde Limanı'na ulaştığı aktarıldı.

YPC, koalisyon güçlerinin, halen 16 petrol tankerini alıkoyduğu, bunlardan 2'sinin mazot, 2'sinin gaz, 12'sinin de benzin taşıdığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada ayrıca serbest bırakılan petrol tankerindeki benzinin halkın sadece 5 günlük ihtiyacını karşılamaya yeteceği ifade edildi.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde, yakıt sıkıntısı yaşanıyor.


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