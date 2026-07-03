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Gündem AK Parti Siirt İl Başkanlığına Abdulhakim Gider atandı
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AK Parti Siirt İl Başkanlığına Abdulhakim Gider atandı

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AK Parti Siirt İl Başkanlığına Abdulhakim Gider atandı

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Abdulhakim Gider, AK Parti Siirt İl Başkanı olarak görevlendirildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen mülakat sürecinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen adaylarla istişarelerde bulunuldu. Görüşmenin ardından Abdulhakim Gider’in AK Parti Siirt İl Başkanı olarak görevlendirildiği açıklandı. Gider’in önümüzdeki günlerde yeni il yönetimini oluşturarak çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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