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Gündem Erkeklerin korkulu rüyasıydı: Hastaneye yatırılacak
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Erkeklerin korkulu rüyasıydı: Hastaneye yatırılacak

Yeniakit Publisher
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Erkeklerin korkulu rüyasıydı: Hastaneye yatırılacak

İstanbul'da erkeklere cinsel tacizde bulunan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ortaya çıkan kadının gözlem altına alınmasına karar verildi.

İstanbul'lu erkeklerin korkulu rüyası olan kadın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Z.E'yi (30) gözaltına aldı.

GÖZLEM ALTINA ALINACAK

İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Z.E'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

 

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