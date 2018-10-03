15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada İstanbul eksi Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’a verilen hapis cezası onandı. Peki Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu ne kadar hapis yatacak?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya verilen 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezalarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararı ile sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan'a verilen hapis cezaları ile Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt'a verilen beraat hükümleri onanmış oldu.