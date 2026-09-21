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Gündem Hürmüz’de gerilim tırmandı! İran: ABD’nin MQ-1 İHA’sını düşürdük
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Hürmüz’de gerilim tırmandı! İran: ABD’nin MQ-1 İHA’sını düşürdük

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Hürmüz’de gerilim tırmandı! İran: ABD’nin MQ-1 İHA’sını düşürdük

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD'ye ait bir MQ-1 insansız hava aracının hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek düşürüldüğünü açıkladı. İran kaynakları olayın yeni geliştirilen bir hava savunma sistemiyle gerçekleştirildiğini bildirirken, ABD'den bu son olaya ilişkin henüz kamuya açık bir doğrulama gelmedi

ABD ile İran arasındaki gerilimin merkezlerinden biri haline gelen Hürmüz Boğazı'ndan yeni bir İHA haberi geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'ye ait olduğu belirtilen MQ-1 tipi insansız hava aracının Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak düşürüldüğünü duyurdu. İran tarafından yapılan açıklamada İHA'nın Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından işletilen yeni bir hava savunma sistemiyle takip edilerek imha edildiği belirtildi.

İran kaynakları “bir MQ-1 daha” dedi

İran kaynaklarında kullanılan ifadelerde, düşürülen hava aracının “bir başka MQ-1” olduğu vurgulandı. Nitekim birkaç gün önce ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde de yakın dönemde İran ateşi sonucu en az iki Amerikan askeri İHA'sının düşürüldüğü bildirilmişti.

Son olay için ise ABD ordusundan henüz kamuoyuna yansıyan bir doğrulama bulunmuyor.

Hürmüz'de tansiyon yüksek

Yeni gelişme, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürdüğü bir dönemde yaşandı. Reuters'ın 21 Eylül tarihli haberine göre boğazdan ticari gemi geçişleri ciddi biçimde azalmış durumda; geçtiğimiz hafta sonunda yalnızca 12 emtia gemisi geçiş yaptı.

ABD-İran geriliminin devam ettiği bölgede son İHA olayı, Hürmüz Boğazı'nın askerî ve ekonomik önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

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