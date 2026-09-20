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Spor CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Eyüpspor
Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Eyüpspor

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Eyüpspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Fenerbahçe 3 - 0 Eyüpspor skoruyla devam ediyor.

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Fenerbahçe 3 - 0 Eyüpspor

21' GOL! V. Muriqi

14' Semedo topla birlikte içeriye kat etti ve sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Moldovan uzanarak topu kornere çeldi.

7' GOL! V. Muriqi

4' GOL! Penaltı golü: M. Greenwood

3' Hakem Kadir Sağlam VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltıyı verdi. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

2' Ederson ceza sahasına doğru uzun gönderdi. Vedat Muriqi topa hareketlenirken yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekliyor.

1'Maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Muriqi

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Charles Andre, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

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