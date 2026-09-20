CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Eyüpspor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Fenerbahçe 3 - 0 Eyüpspor skoruyla devam ediyor.
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Fenerbahçe 3 - 0 Eyüpspor
21' GOL! V. Muriqi
14' Semedo topla birlikte içeriye kat etti ve sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Moldovan uzanarak topu kornere çeldi.
7' GOL! V. Muriqi
4' GOL! Penaltı golü: M. Greenwood
3' Hakem Kadir Sağlam VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltıyı verdi. Fenerbahçe penaltı kullanacak.
2' Ederson ceza sahasına doğru uzun gönderdi. Vedat Muriqi topa hareketlenirken yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekliyor.
1'Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Muriqi
Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Charles Andre, Boutobba, Michalak, Abdullahi.