Ali Karahasanoğlu yazdı: Fon yolsuzluğunun faturası iktidara mı kesilecek?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında son günlerde gündeme gelen yatırım fonlarına ilişkin soruşturmayı mercek altına aldı.

Karahasanoğlu, muhalefetin fonlardaki sorunlar üzerinden iktidarı sorumlu tuttuğunu belirterek, devletin ekonomik alanda vatandaşın istismar edilmesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ancak yatırımcıların kendi tercihleriyle girdikleri fonlarda ortaya çıkan her zararın doğrudan siyasi iktidara yüklenemeyeceğini yazdı.

“KORUMA KOLLAMA YOK, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU”

Yazısında soruşturma kapsamında gözaltı kararlarının verildiğini ve ilgili kişilerin mal varlıklarına el konulduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, buradan hareketle olayın siyasi iktidar tarafından örtbas edildiği görüşüne katılmadığını ifade etti.

Fonlara para yatıran yatırımcıların durumuna da değinen Karahasanoğlu, görüştüğü kişilerin kendisine Bakanlığın sürece müdahil olduğunu ve hesapların tasfiye edilmesinin beklendiğini aktardıklarını yazdı. Yatırımcıların nihai zarar durumunun ise süreç tamamlandığında netleşeceğini belirtti.

Karahasanoğlu yazısının sonunda, yüksek getiri beklentisiyle fonlara yatırım yapanların karşılaştıkları sonuçların tamamını siyasi iktidara yüklememeleri gerektiğini dile getirerek önemli tespitlerde bulundu.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>