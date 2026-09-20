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Dünya Savaşta gerilim yeniden yükseldi: Ukrayna Rusya’daki petrol tesislerini vurdu
Dünya

Savaşta gerilim yeniden yükseldi: Ukrayna Rusya’daki petrol tesislerini vurdu

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Savaşta gerilim yeniden yükseldi: Ukrayna Rusya’daki petrol tesislerini vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Moskova ve Voronej bölgelerindeki tesislere füze ve İHA’larla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Rusya tarafı ise Moskova Petrol Rafinerisi’nin saldırılarda hasar gördüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya'nın Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Moskova bölgesinde petrol tesisinin, Voronej bölgesinde ise bir işletmeye ait tesisin hedef alındığını kaydeden Zelenski, "Rusya'nın petrol endüstrisindeki kilit işletmelerinden biri ve saldırganın bir lojistik tesisi vuruldu. Bunlar, savaş makinesini destekleyen milyarlarca dolardır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, bu saldırılarda "Flamingo" seyir füzesi, "Pelikan" balistik füzesi ve farklı tipte İHA'ların kullanıldığını belirtti.

Enerji ve gıda tesislerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini savunan Zelenski, "Moskova, diğer bölgelerin pahasına kademeli hava savunma çemberleri kurmamalı, acımasız savaşı sona erdirmeli ve barışı seçmelidir." ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaştı.

Ukrayna medyası, ülkenin geliştirdiği Pelikan (FP-7) kısa menzilli balistik füzesinin ilk kez Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıda kullanıldığını öne sürdü.

Rusya: Ukrayna’nın İHA saldırısında Moskova Petrol Rafinerisi hasar aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova’ya uçan Ukrayna İHA’larını imha ettiğini belirtmişti.

Sobyanin, saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisinin hasar aldığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirmişti.

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