MHP Ankara’da yeni dönem! Alparslan Doğan 643 oyla yeniden başkan

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara 15. Olağan İl Kongresi, teşkilat mensupları, delegeler ve partililerin katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye gönderdiği mektup okundu.

Kongrede faaliyet raporunun sunulmasının ardından mevcut yönetim mali ve idari açıdan ibra edildi.

Divan Başkanlığına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, başkan yardımcılığına MYK Üyesi Esma Özdaşlı seçildi. Divanın katip üyeliklerini ise Emine Güven, Hayri Bulut, Utkucan Yıldırım ve Ahmet Karagöz üstlendi.

643 delegenin tamamının oyunu aldı

Kongrede seçimlere tek aday olarak giren mevcut MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, kullanılan 643 oyun tamamını alarak yeniden il başkanlığı görevine seçildi.

Delegelerin tam desteğini alan Doğan, seçim sonucunun ardından yaptığı konuşmada Ankara’nın kendisi ve MHP teşkilatı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

“Ankara bizler için bambaşka bir sevdadır”

Ankara’ya hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Doğan, başkentin İstiklal Harbi’nden Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar Türk siyasi tarihinde üstlendiği role vurgu yaptı.

Doğan, Ankara’yı Hacı Bayram-ı Veli ile maneviyatın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile istiklalin, Alparslan Türkeş ile davanın ve Devlet Bahçeli ile adanmışlığın şehri olarak nitelendirdi.

Görev süresince Ankara’da 51’in üzerinde program gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, yeni dönemde de teşkilat olarak birlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

“Terörsüz Türkiye pazarlık ve taviz değildir”

Konuşmasının önemli bölümünü “Terörsüz Türkiye” sürecine ayıran Doğan, Türkiye’nin tarihi bir dönemden geçtiğini söyledi.

Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu “Terörsüz Türkiye” vizyonuna dikkat çeken Doğan, hedeflerinin terörü Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarmak, devletin egemenliğini güçlendirmek ve milletin kardeşliğini daha da sağlamlaştırmak olduğunu ifade etti.

Doğan, sürecin “pazarlık, taviz veya geri adım” olmadığını vurgulayarak, şehit ve gazi ailelerini incitecek herhangi bir adımın söz konusu olmayacağını kaydetti.

Karakaya: Ankara devlet aklının ve milli iradenin başkentidir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da kongrede yaptığı konuşmada Ankara’nın Türk siyasi tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Ankara’nın binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip olduğunu belirten Karakaya, Hacı Bayram-ı Veli’nin ilim ve irfanının yanı sıra Ahilik geleneğinin emek ve helal kazanç anlayışının da başkentin tarihi kimliğinin önemli parçalarından olduğunu söyledi.

MHP olarak esnafın, sanatkarın, iş dünyasının ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Karakaya, “Cumhuriyet bu şehirde kuruldu. Ankara, devlet aklının ve milli iradenin başkentidir” ifadelerini kullandı.