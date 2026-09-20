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Dünya Akıllara Ahed Tamimi geldi! Filistinli çocuktan ibretlik cesur duruş
Dünya

Akıllara Ahed Tamimi geldi! Filistinli çocuktan ibretlik cesur duruş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İşgal altındaki Batı Yaka’da Filistinli çocukların sergilediği destansı direnişe bir yenisi daha eklendi. Sinjil köyünde toprağını ve evini savunmaya çalışan küçük bir Filistinli çocuk, kendisini taciz eden ve ellerindeki sopalarla üzerine yürüyen işgalcilerin karşısında sergilediği cesur duruşla yürekleri dağladı. Tüm baskı, tehdit ve provokasyonlara rağmen tek bir adım bile geri atmayan küçük çocuğun o anları, akıllara Filistin direnişinin simge ismi Ahed Tamimi'yi getirdi.

Batı Yaka’nın Sinjil köyünde toprağını savunan Filistinli bir çocuğun, kendisine yönelik taciz ve saldırı girişimleri karşısındaki kararlı tavrı kameralara yansıdı. Sopalarla üzerine yürünmesine rağmen geri adım atmayan çocuğun duruşu dikkat çekti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntüler Ahed Tamimi’nin İsrail askerleri karşısındaki tavrını da akıllara getirdi.

Yapılan tüm baskı ve provokasyonlara rağmen korkuya kapılmayan Filistinli çocuk, işgalcilerin karşısında geri adım atmadan dimdik durmayı sürdürdü. Yaşanan o cesur direniş anları kameralarca saniye saniye kaydedildi.

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