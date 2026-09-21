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Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

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Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Tayvan'daki prestijli bir tıp fakültesi sınavında kalın çerçeveli gözlüğünün içine gizlediği yapay zeka sistemiyle soruları çözmeye çalışan bir aday, uyanık bir gözetmenin dikkati sayesinde son anda yakalandı. Soruları anında tarayıp yanıtları aktaran sistemin aşırı ısınarak adeta tütsü gibi tütmesi ve adayın sıra dışı halleri hileyi ele veren en büyük detay oldu. Sınavdan sıfır alarak diskalifiye edilen adayın bu akıl almaz kopya yöntemi üniversite yönetimini tüm güvenlik protokollerini baştan aşağı yenilemeye zorladı.

#1
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Tayvan'da tıp fakültesi sınavına kalın çerçeveli gözlüğün içine gizlediği yapay zeka sistemiyle giren adayın planı, cihazın aşırı ısınması ve gözetmenin şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

#2
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Yapay zekanın günlük hayatın hemen her alanına girmesiyle birlikte sınavlarda kullanılan kopya yöntemlerine de yenileri ekleniyor. Tayvan'da yaşanan olayda bir aday, dışarıdan sıradan görünen kalın çerçeveli gözlüğünün içine gizlenen yapay zeka sistemiyle tıp fakültesi sınavına girdi.

#3
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Olay, 12 Haziran 2026 Cuma günü, Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Ulusal Tayvan Üniversitesi'nde (NTU) gerçekleştirilen tıp fakültesi ikinci yazılı sınavında yaşandı. Adayın taktığı kalın çerçeveli gözlüğün içerisinde, dışarıdan fark edilmesi güç bir akıllı gözlük sistemi bulunuyordu.

#4
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Düzeneğin çalışma şekli de dikkat çekiciydi. Aday, gözlüğünü sınav kağıdındaki soruya doğru yönelttiğinde cihaz soruyu otomatik olarak tarıyor, ardından hesaplama sürecinden geçirerek yanıtı kullanıcıya gösteriyordu. Bu yöntem sayesinde adayın dışarıdan bakıldığında yalnızca sınav kağıdına odaklanmış gibi görünmesi amaçlanıyordu. Ancak plan beklendiği gibi ilerlemedi. Gözetmenlerden biri, adayın sınav kağıdına alışılmışın dışında şekilde sabit ve oldukça yakın mesafeden baktığını fark etti.

#5
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Şüphe uyandıran bu davranış üzerine aday daha yakından incelendi. Yapılan kontrolde gözlüğün normal olmayacak ölçüde ısındığı görüldü. NTU Müdürü Lee Hung-sen, gözetmenin incelediği çerçevenin içerisinde akıllı bir gözlük sisteminin gizlendiğini açıkladı. Lee, cihazın çalışma sırasında öylesine ısındığını, çerçevenin adeta tütsü tüter gibi sıcak hale geldiğini belirtti. Böylece dışarıdan sıradan bir gözlük izlenimi veren düzenek ortaya çıkarılırken, adayın yapay zeka destekli sistemle sınav sorularına yanıt almaya çalıştığı tespit edildi.

#6
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Hilenin ortaya çıkarılmasının ardından adayın sınavı geçersiz sayıldı. Adaya sıfır puan verildi ve sınavdan tamamen diskalifiye edildi. Yaşanan olay ayrıca Kolej Giriş Sınavı Merkezi'ne resmi olarak bildirildi.

#7
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Olayın ardından Ulusal Tayvan Üniversitesi yönetimi, kurumda sınavlarda hile yapılmasını önlemeye yönelik sıkı tedbirlerin uygulandığını açıkladı.

#8
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Üniversite yönetimi ayrıca yaşanan olay sonrasında mevcut sınav protokollerinin yeniden gözden geçirildiğini duyurdu.

#9
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Üniversitenin paylaştığı verilere göre bu yıl 1.789 yeni öğrenci kontenjanı için toplam 14 bin 19 aday başvuruda bulundu.

#10
Foto - Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Bu adaylardan 13 bin 831'inin kabul edildiği, 188 kontenjanın ise boş kaldığı belirtildi.

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