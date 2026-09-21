Tıp Fakültesi sınavına yapay zeka gözlüğüyle girdi! Akılalmaz kopya planı bakın nasıl elinde patladı

Tayvan'daki prestijli bir tıp fakültesi sınavında kalın çerçeveli gözlüğünün içine gizlediği yapay zeka sistemiyle soruları çözmeye çalışan bir aday, uyanık bir gözetmenin dikkati sayesinde son anda yakalandı. Soruları anında tarayıp yanıtları aktaran sistemin aşırı ısınarak adeta tütsü gibi tütmesi ve adayın sıra dışı halleri hileyi ele veren en büyük detay oldu. Sınavdan sıfır alarak diskalifiye edilen adayın bu akıl almaz kopya yöntemi üniversite yönetimini tüm güvenlik protokollerini baştan aşağı yenilemeye zorladı.