Japonya robotlara özel ambulans üretti: Arızalı robotlara acil müdahale edilecek

Japonya, hızla gelişen robotik teknolojilere yönelik altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede insansı robotların bakım ve onarım ihtiyaçlarına yönelik dikkat çekici bir uygulama hayata geçiriliyor. Japonya merkezli teknoloji şirketi GMO Internet Grubu, arızalanan insansı robotlara sahada bakım ve onarım desteği sağlamak üzere özel bir "robot ambulansı" geliştirdi. Bu ay hizmete girmesi planlanan araç, robotların bulunduğu noktalara giderek bakım ve onarım desteği sağlayacak. Sorunun yerinde çözülememesi halinde ise robot bakım merkezine götürülecek ve gerektiğinde yerine başka bir robot sağlanacak. Ambulansta, arızaları gidermek üzere eğitimli bir mühendis görev yapacak.

Minibüs tipi geleneksel ambulanslara benzeyen aracın dış tasarımında kullanım amacını belirten özel grafikler yer alırken, şirketin bu hizmeti, insansı robotların geniş bir kullanım alanına ulaşmasıyla ortaya çıkabilecek bakım ihtiyacına yönelik bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

ROBOT PAZARI 370 MİLYAR DOLARA GİDİYOR

Japonya’nın ve muhtemelen dünyanın, insansı robotların bakım ve arıza giderme işlemlerine özel olarak tahsis edilen ilk aracı olan robot ambulansı, ülkenin hızla gelişen yüksek teknoloji sektörünün ortaya çıkarabileceği sorunlara şimdiden çözüm üretme çabasının dikkat çekici bir örneği olarak öne çıkıyor.

Danışmanlık şirketi McKinsey & Co.’ya göre küresel robotik pazarının 2040 yılına kadar yaklaşık 370 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çin’in önümüzdeki 15 yıl içinde bu toplam değerin yarısını elde etmesi beklenirken, Japonya hükümeti ise yüzde 30’luk bir pazar payını hedefliyor. Bu da yaklaşık 125 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyor.