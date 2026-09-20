Katil Esad rejiminin eli kanlı artıkları bir bir toplanıyor: Bebek katili tuğgeneral Zekeriya Senun yakalandı

Suriye'de yıllarca mazlum halkın kanını döken, şehirleri yerle bir eden devrik katil Beşar Esad rejiminin kalıntılarına yönelik temizlik harekatı kararlılıkla sürüyor. Suriye İç Güvenlik Güçleri tarafından ülke genelinde yürütülen kapsamlı güvenlik operasyonlarında, rejimin en karanlık isimlerinden biri daha ele geçirildi. Devrik rejim döneminde 22. Tümen Operasyon Şube Müdürlüğü görevini yürüten ve sivillerin katledildiği hava saldırılarının bizzat planlayıcısı olan Tuğgeneral Zekeriya Muhammed Senun, düzenlenen nokta operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri ülke genelinde kapsamlı güvenlik operasyonu yürütüldüğünü açıkladı.

KATİL TUĞGENERAL YAKALANDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, devrik Beşar Esad rejimi döneminde tuğgeneral olan Zekeriya Muhammed Senun, İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İç Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada, Senun'un devrik rejim döneminde 22. Tümen Operasyon Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğü belirtildi.

ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENİYORDU

Açıklamada ayrıca Hama, Tifur ve Şayrat askeri havaalanlarındaki hava operasyonlarını denetleyen Senun'un, Suriye'deki iç savaş yıllarında sivillere yönelik hava saldırılarının planlanması ve uygulanmasında rol aldığı ifade edildi.