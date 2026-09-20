İşte öne çıkan müthiş özellikleri! Türkiye'nin yeni İHA'sı düşman çatlatacak

Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki kabiliyetlerini güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Skydagger, geliştirdiği insansız sistemleri uluslararası savunma pazarının farklı operasyonel ihtiyaçlarıyla buluşturma hedefiyle ürün ailesini genişletiyor.

Skydagger, elektrikli insansız hava aracı TOYCA-10E ile orta menzilli vuruş kabiliyetini 250 kilometreye taşıyor. 10 kilogram harp başlığı taşıyabilen TOYCA-10E, zorlu harp koşullarında görevini sürdürebilme ve otonom görev icra kabiliyetleriyle Türkiye’nin insansız sistemler alanındaki teknolojik gücüne yeni bir platform kazandırıyor.

Elektrikli tahrik sistemiyle çalışan ve katapult ile fırlatılan platform, yüksek elektronik karıştırma koşullarında görev uçuşunun sürdürülebilmesini sağlayan anti-jam kabiliyeti ve Skydagger Flight Planner üzerinden gerçekleştirilen otonom kalkış, uçuş ve terminal dalış özellikleriyle öne çıkıyor.

Zorlu harekat koşullarına uygun görev mimarisi

Günümüz harekat ortamında insansız sistemlerin yalnızca menzil ve faydalı yük kabiliyetleri değil, elektronik harp koşullarındaki görev sürekliliği de kritik önem taşıyor.

TOYCA-10E, bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uzun menzil, operasyonel esneklik ve otonom görev kabiliyetini aynı platformda bir araya getiriyor. Katapult ile fırlatılabilen yapısı sayesinde geleneksel pist altyapısına ihtiyaç duymadan farklı operasyon sahalarından göreve başlayabilen sistem, Skydagger Flight Planner üzerinden oluşturulan görev planı doğrultusunda uçuşun farklı aşamalarını otonom olarak gerçekleştirebiliyor.

Elektronik karıştırmanın yoğun olduğu koşullarda görevini sürdürebilecek şekilde geliştirilen TOYCA-10E, sabit kanatlı yapısıyla uzun mesafeli görev ihtiyaçlarına cevap verirken, Skydagger’ın farklı operasyonel gereksinimlere yönelik geliştirdiği insansız sistem ailesinde orta menzilli vuruş kabiliyetini temsil ediyor.

Skydagger, dron, interceptor ve sabit kanatlı sistemlerden oluşan ürün ailesiyle Türkiye’nin insansız sistemler alanındaki mühendislik ve üretim kabiliyetine katkı sağlıyor. TOYCA-10E ise Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi sahaya taşıyarak, Türkiye’nin uluslararası alanda insansız sistem teknolojilerindeki yükselen gücünü ortaya koyuyor.