  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Soykırım Destekçisi Firmaların Ürünleri Kantinlerde Satılmasın!' Husi yetkiliden Türkiye'ye küstah tehdit: ‘Demir yumrukla vururuz’ Başkan Erdoğan BM Zirvesi için ABD yolcusu Pakistan göklerini Türk-Çin kalkanıyla koruyacak! KORKUT ve ŞAHİN sahaya çıkıyor Yunanistan'a karşı silahlı isyan çağrısı! 20 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Katil Netanyahu binlerce siyonist ile baskın düzenledi Siyonist sürüsü Filistinlilerin evlerini patlayıcılarla yıktı ABD’den dört ülkede güvenlik uyarısı: Gerilim hızla tırmanabilir Ankara’da kundaklama ve silahlı yaralama soruşturması: 5 şüpheli cezaevinde
Dünya Alın bildirinizi başınıza çalın! 'Ailem Güvende' 7 ülkeyi kudurttu
Dünya

Alın bildirinizi başınıza çalın! 'Ailem Güvende' 7 ülkeyi kudurttu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alın bildirinizi başınıza çalın! 'Ailem Güvende' 7 ülkeyi kudurttu

Türkiye’de milli bünyeyi, aile yapısını ve evlatlarımızı korumak adına kararlılıkla başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları, Batı’daki küreselci odakları ve sapkın lobi temsilcilerini harekete geçirdi. Fransa ve Almanya’nın başını çektiği 7 Avrupa ülkesi Türkiye’yi hedef alan hadsiz bir kınama bildirisi yayımlarken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni resti çekti. Meloni’nin doğrudan verdiği talimatla İtalya, sapkınlık odaklarına siper olmaya çalışan Batılı ülkelerin kirli bildirisine imza atmadı.

Toplumun temel taşı olan aile yapısını hedef alan, çocukları ve gençleri küresel fonlarla zehirlemeye çalışan sapkın odaklara karşı yürütülen "Ailem Güvende" operasyonları, Batı merkezli küreselci çevrelerde büyük rahatsızlık oluşturdu. Sapkın yapıların inlerine girilmesi ve kirli para trafiklerinin deşifre edilmesinin ardından Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda küstah bir adımla ortak bildiri yayımlayarak Türkiye’yi hedef aldı. Sapkın yapılanmalara hami olmaya kalkan Batılı ülkelerin bu kirli ittifakına ise İtalya ağır bir darbe vurdu. Aile değerlerini hedef alan anlayışa karşı tutumuyla bilinen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, diplomatlarına metne imza atılmaması yönünde talimat vererek küresel baskılara boyun eğmedi.

Geçtiğimiz hafta başlayan "Ailem Güvende" operasyonları nedeniyle 7 Avrupa ülkesinin Türkiye'ye tepki gösterdiği bildiriye İtalya imza atmadı.

Türkiye’de aile kurumunu korumak için LGBT ve diğer odaklara yönelik başlatılan “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından; aralarında Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Danimarka ve Hollanda’nın bulunduğu 7 Avrupa ülkesi Türkiye’ye tepki gösteren ortak bir bildiriye imza attı.

7 ülkenin imzası bulunan ortak bildiride, "Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana LGBTI+ bireylere — özellikle insan hakları savunucularına ve LGBTI+ örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eylemler son derece endişe vericidir. Türkiye'nin uymayı taahhüt ettiği uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca, LGBTI+ bireyler de dahil olmak üzere, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ifade özgürlüğü haklarına tam olarak saygı gösterilmelidir. Türkiye'deki tüm LGBTI+ bireylerle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

MELONİ “İMZALAMAYIN” TALİMATI VERDİ

İtalya ise Türkiye’yi kınayan ortak bildiriye imza atmadı. "LGBT lobisi" ve "cinsiyet ideolojisi" gibi kavramlara işaret ederek eşcinsellerin taleplerine mesafeli yaklaşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin imza atılmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

'AİLEM GÜVENDE' OPERASYONU NEDİR?

"Ailem Güvende" operasyonu, 12 Eylül'de Türkiye genelinde başta LGBTİ+ dernekleri, aktivistler ve çeşitli işletmeler olmak üzere birçok hedefe yönelik olarak başlatılan adli ve polis operasyonu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan operasyon kapsamında, Türkiye genelinde 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik yasal işlem başlatılmış, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde aralarında Kaos GL Derneği yöneticilerinin de bulunduğu 60'tan fazla kişi gözaltına alındı. CETAD gibi derneklere erişim engeli getirildi.

Meloni hükümeti, daha önce benzer politikalarıyla gündeme gelmişti. İtalyan hükümeti geçmişte, LGBT'lilerin yasal ebeveynler olarak kütüğe kayıt yaptırmasına imkan tanıyan Milano Belediyesi'ne talimat ileterek uygulamayı durdurmasını istemişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın talimatının ardından Milano Belediye Başkanı Beppe Sala, söz konusu uygulamaya son vermek mecburiyetinde kaldıklarını duyurmuştu.

Türkiye'deki LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor!
Türkiye'deki LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor!

Gündem

Türkiye'deki LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor!

Sapık LGBT derneklerinde iç savaş hazırlığı!
Sapık LGBT derneklerinde iç savaş hazırlığı!

Aktüel

Sapık LGBT derneklerinde iç savaş hazırlığı!

LGBTİ’li eşcinsellere kucak açan karanlık odalar... Mühendislerin değil homoların hamisi
LGBTİ’li eşcinsellere kucak açan karanlık odalar... Mühendislerin değil homoların hamisi

Gündem

LGBTİ’li eşcinsellere kucak açan karanlık odalar... Mühendislerin değil homoların hamisi

Özgür Özel, LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan aşırı rahatsız!
Özgür Özel, LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan aşırı rahatsız!

Siyaset

Özgür Özel, LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan aşırı rahatsız!

Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi
Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi

Gündem

Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23