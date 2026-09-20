Alın bildirinizi başınıza çalın! 'Ailem Güvende' 7 ülkeyi kudurttu

Toplumun temel taşı olan aile yapısını hedef alan, çocukları ve gençleri küresel fonlarla zehirlemeye çalışan sapkın odaklara karşı yürütülen "Ailem Güvende" operasyonları, Batı merkezli küreselci çevrelerde büyük rahatsızlık oluşturdu. Sapkın yapıların inlerine girilmesi ve kirli para trafiklerinin deşifre edilmesinin ardından Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda küstah bir adımla ortak bildiri yayımlayarak Türkiye’yi hedef aldı. Sapkın yapılanmalara hami olmaya kalkan Batılı ülkelerin bu kirli ittifakına ise İtalya ağır bir darbe vurdu. Aile değerlerini hedef alan anlayışa karşı tutumuyla bilinen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, diplomatlarına metne imza atılmaması yönünde talimat vererek küresel baskılara boyun eğmedi.

Geçtiğimiz hafta başlayan "Ailem Güvende" operasyonları nedeniyle 7 Avrupa ülkesinin Türkiye'ye tepki gösterdiği bildiriye İtalya imza atmadı.

Türkiye’de aile kurumunu korumak için LGBT ve diğer odaklara yönelik başlatılan “Ailem Güvende” operasyonlarının ardından; aralarında Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Danimarka ve Hollanda’nın bulunduğu 7 Avrupa ülkesi Türkiye’ye tepki gösteren ortak bir bildiriye imza attı.

7 ülkenin imzası bulunan ortak bildiride, "Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana LGBTI+ bireylere — özellikle insan hakları savunucularına ve LGBTI+ örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eylemler son derece endişe vericidir. Türkiye'nin uymayı taahhüt ettiği uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca, LGBTI+ bireyler de dahil olmak üzere, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ifade özgürlüğü haklarına tam olarak saygı gösterilmelidir. Türkiye'deki tüm LGBTI+ bireylerle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

MELONİ “İMZALAMAYIN” TALİMATI VERDİ

İtalya ise Türkiye’yi kınayan ortak bildiriye imza atmadı. "LGBT lobisi" ve "cinsiyet ideolojisi" gibi kavramlara işaret ederek eşcinsellerin taleplerine mesafeli yaklaşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin imza atılmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

'AİLEM GÜVENDE' OPERASYONU NEDİR?

"Ailem Güvende" operasyonu, 12 Eylül'de Türkiye genelinde başta LGBTİ+ dernekleri, aktivistler ve çeşitli işletmeler olmak üzere birçok hedefe yönelik olarak başlatılan adli ve polis operasyonu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan operasyon kapsamında, Türkiye genelinde 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik yasal işlem başlatılmış, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde aralarında Kaos GL Derneği yöneticilerinin de bulunduğu 60'tan fazla kişi gözaltına alındı. CETAD gibi derneklere erişim engeli getirildi.

Meloni hükümeti, daha önce benzer politikalarıyla gündeme gelmişti. İtalyan hükümeti geçmişte, LGBT'lilerin yasal ebeveynler olarak kütüğe kayıt yaptırmasına imkan tanıyan Milano Belediyesi'ne talimat ileterek uygulamayı durdurmasını istemişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın talimatının ardından Milano Belediye Başkanı Beppe Sala, söz konusu uygulamaya son vermek mecburiyetinde kaldıklarını duyurmuştu.