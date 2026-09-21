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Yerel Çocuklarının gözü önünde fırıncı kadına yumurtalar ve post cihazıyla saldırdılar!
Yerel

Çocuklarının gözü önünde fırıncı kadına yumurtalar ve post cihazıyla saldırdılar!

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Çocuklarının gözü önünde fırıncı kadına yumurtalar ve post cihazıyla saldırdılar!

İstanbul Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fatih Mahallesi'nde fırın işleten Güllü Güneysu, henüz kontrat süresi dolmasına rağmen dükkanı boşaltmasını isteyen mülk sahibinin yakınlarının vahşi saldırısına uğradı. İş yerine gelen şahıslar, talihsiz kadına dehşeti yaşatırken saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bağcılar’da mülk sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle dükkanına gelen şahsın eşi ve kayınbiraderinin saldırısına uğrayan fırıncı kadın, çocuklarının önünde darbedildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul Bağcılar Fatih Mahallesi’ndeki bir fırıncı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, mülk sahibi, fırını işleten Güllü Güneysu’dan dükkanını açmamasını ve boşaltmasını istedi. 17 Şubat 2027 tarihine kadar kontrat süresi olmasına rağmen Güneysu, çıkmak için süre isterken akşam saatlerinde mülk sahibinin kayınbiraderi dükkana geldi. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma büyürken adamın iş yerindeki bazı ürünlere vurup yumurtaları kadına fırlattığı öne sürüldü. Olay anında Güllü Güneysu’nun çocukları dükkanda panikle bağırmaya başladı. Olaya sokaktaki diğer vatandaşlar müdahale ederken kadının ihbarı üzerine dükkana polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası taraflar karakola giderek ifade verdi.

Yaşanan o anlar ise dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Unlarımı da yeni kiralayacak insana vereceğini söylediler"

Yaşanan olayla ilgili konuşan esnaf Güllü Güneysu, "Olayı dün akşam yaşadım. Mal sahibinin eşi ve kayınbiraderi dükkanıma geldi. Dükkanın anahtarını teslim etmemi, sabah burayı açmamamı, ekmek yapmamamı istediler. Ben Kiracıyım. Ben burada esnafım. Buranın işleticisiyim. Ben de kendilerinden bir süre istedim. ‘15 gün bana süre verin. İçeride unum var. Malzemem var. Onları bitireyim ve çıkayım’ dedim. Bunu kabul etmediler. ‘Hemen bu akşam çıkacaksın’ dediler. Başkasıyla sözleşme yapacaklarmış. Bundan dolayı hemen anahtarı teslim edip gitmemi söylediler. Unlarımı da yeni kiralayacak insana vereceğini söylediler. Ben bunu kabul etmedim. ‘Kendi malzememi kendim bitirmek istiyorum dedim. ‘Giderlerim var. Bunları bu şekilde karşılayamam’ dedim. Ama lafımı dinletemedim. Zorda kaldım. Polis çağırdım. Polis çağırınca mal sahibinin eşi kayınbiraderini aradı.

O da buraya geldi ve beni tehdit etti. Anahtarımı vermemi söyledi. Ben de kabul etmedim. Kendisi bana zor kullandı. Bana vurdu. Eline ne geçtiyse üzerime fırlattı. Çocuklarım da yanımdaydı. Onları da çok korkuttu. Çocuklarım çığlık attı. Dolabı tekmeledi. Yumurtaları üzerime attı. Pos makinesini kafamıza attı. Eline geçirdiği sopayla tezgahın arkasına geldi. Üzerime yürüdüğü anda dışarıdaki insanlar koştular. Beni kurtardılar. Bu olaydan sonra polis çağırdım. Polis geldi. Bizi karakola götürdü. İfade verdik. Onlar da ifadesini verip çıkıp gitmiş. Bana saldıran şahsın cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

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