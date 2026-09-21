  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’da sandıktan sürpriz! Türk başbakan adayı Elif Eralp’in partisi önde Cüneyt Özdemir Terörsüz Türkiye’yi yorumladı: “Yavşak enteller barışı beğenmiyor” Trump: İran'a çok büyük bir şey yaklaşıyor MHP Ankara’da yeni dönem! Alparslan Doğan 643 oyla yeniden başkan Bak! Görüyor musun Özgür Özel? Devlet adamlığı böyle olur! Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı! Katil Esad rejiminin eli kanlı artıkları bir bir toplanıyor: Bebek katili tuğgeneral Zekeriya Senun yakalandı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD yolunda! Haydutlara New York’tan mesaj verecek! Alın bildirinizi başınıza çalın! 'Ailem Güvende' 7 ülkeyi kudurttu Savaşta gerilim yeniden yükseldi: Ukrayna Rusya’daki petrol tesislerini vurdu
Aktüel Emeklerini bir gecede yok ettiler! Domuz sürüleri elma bahçelerini dağıttı
Aktüel

Emeklerini bir gecede yok ettiler! Domuz sürüleri elma bahçelerini dağıttı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emeklerini bir gecede yok ettiler! Domuz sürüleri elma bahçelerini dağıttı

Hakkari Yüksekova'da hasada sayılı günler kala elma ve ceviz bahçeleri domuz sürülerinin hedefi oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üreticinin aylar süren emeği, hasat öncesi domuz sürülerinin verdiği zararla tehlikeye girdi. İran sınırında yer alan köyde çiftçilik yapan Necip Büyüksu'ya ait elma ve ceviz bahçesine aralıklarla giren domuz sürüleri, meyve ağaçlarına ve mahsule büyük zarar verdi. Hasada 10-15 gün kala yaşanan bu durum, üreticiyi zor durumda bıraktı.

 

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Necip Büyüksu, her gece 10-15'li gruplar halinde bahçesine gelen domuzların emeklerini ziyan ettiğini belirterek, "Her gece domuz sürüsü bahçeme giriyor; emeklerimizi, mahsulümüzü çiğneyip talan ediyor. Hasat zamanına 10-15 gün kala elmaları toplayacaktık ancak ağaçların dallarını kırıp devirmişler. Bütün elmaları koparıp ziyan etmişler, ortada hiçbir şey bırakmadılar. Bu gidişle mahsulümüzden istifade edemeyeceğiz. Yetkililerden elma bahçelerimiz için bir çare bulmalarını ve sesimizi duyurmalarını rica ediyorum" dedi.

Coğrafi işaret almıştı! İspir fasulyesinde hasat zamanı
Coğrafi işaret almıştı! İspir fasulyesinde hasat zamanı

Tarım

Coğrafi işaret almıştı! İspir fasulyesinde hasat zamanı

Antep fıstığı toplamaya gidiyorlardı: Hasat yolunda facia 3 can kaybı
Antep fıstığı toplamaya gidiyorlardı: Hasat yolunda facia 3 can kaybı

Yerel

Antep fıstığı toplamaya gidiyorlardı: Hasat yolunda facia 3 can kaybı

Hasat öncesi büyük şok! Bağdan 2 ton üzüm bir gecede yok oldu
Hasat öncesi büyük şok! Bağdan 2 ton üzüm bir gecede yok oldu

Yerel

Hasat öncesi büyük şok! Bağdan 2 ton üzüm bir gecede yok oldu

Ordu'da fındık hasat filesi maliyetleri yaklaşık yüzde 80 azaltabiliyor
Ordu'da fındık hasat filesi maliyetleri yaklaşık yüzde 80 azaltabiliyor

Tarım

Ordu'da fındık hasat filesi maliyetleri yaklaşık yüzde 80 azaltabiliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23