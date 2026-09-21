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Dünya
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Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Kazakistan'ın batısındaki Mangışlak Yarımadası'nda yer alan Karavak mezarlığında, MS 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen ve seçkin bir genç kadına ait olduğu belirginleşen 1500 yıllık olağanüstü bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Merhumenin ince altın levhalarla kaplanmış gösterişli ayakkabılarının yanı sıra Helenistik Gorgoneion tasvirli başlığı ve yırtıcı kuş motifli kemer tokaları dönemin kusursuz zanaatkârlığını gözler önüne serdi. Çok geniş bir coğrafyayla kurulan ticaret ağlarına işaret eden bu eşsiz buluntular, bölgenin tarihsel önemini ve antik ticaret koridorlarındaki kritik rolünü kanıtladı.

#1
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Kazakistan'ın batısında, yaklaşık 1500 yıl öncesine tarihlenen seçkin bir kadına ait mezarda, altın parçalarla süslenmiş bir çift ayakkabı bulundu.

#2
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Hazar Denizi kıyısındaki Mangışlak Yarımadası'nda yer alan Aktau şehri yakınlarındaki Karavak mezarlığında gün yüzüne çıkarılan ayakkabılar, araştırmacılar tarafından detaylı bir incelemeye alındı. Araştırmalar, ayakkabıların tamamen altından imal edilmediğini, ince altın levhalarla kaplandığını ortaya koydu. Bu yöntem, ayakkabılara tamamen altından yapıldığı izlenimini kazandırmak amacıyla kullanılmıştı.

#3
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Mezarın genç bir kadına ait olduğunu tespit eden araştırmacılar, merhumun ölümünün ardından oldukça gösterişli bir tören kıyafetiyle defnedildiğini değerlendiriyor. Altın süslemeler yalnızca ayakkabılarla sınırlı değildi; genç kadının başlığında da yuvarlak altın plakalar, kırmızı kumaştan hazırlanmış bir taç ve maske formunda detaylar yer alıyordu.

#4
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Alın bölgesine yerleştirilen merkezi süslemenin ise Helenistik dönemde kullanılan Gorgoneion tasvirini taklit ettiği tespit edildi. Kemer tokaları da kanatlarını açmış yırtıcı kuşları andıracak şekilde hazırlanmıştı.

#5
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Ancak ayakkabı ve kemerdeki bazı tokalar günlük kullanım için uygun olmaması araştırmacıların dikkatini çeken bir başka ayrıntı oldu.

#6
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Parçaların işlevsel olması için gereken bağlantıların bulunmaması, bunların kadının hayattayken kullandığı eşyalardan ziyade özellikle cenaze töreni ve defin için hazırlanmış olabileceğini ortaya koydu.

#7
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Mezar, MS 5.yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısı arasında tarihleniyor. Araştırmacı Andrei Astafyev ve Evgeny Bogdanov'a göre gösterişli parçaların uzak bir imparatorluk merkezinden getirilmesi yerine Karakabak'Taki yerel atölyelerde üretilmiş olmasının mümkün olduğu belirtildi.

#8
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Bölgede daha önce yapılan kazılarda metal işleme, mücevher üretimi, cam yapımı ve çömlekçiliğe ilişkin izler ortaya çıkarılmıştı.

#9
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Karakabak'ın o dönemde sıradan bir yerleşim yeri olmadığına işaret eden bulgular da bulunuyor. Bölgede yapılan çalışmalarda 150'den fazla antik sikke ortaya çıkarıldı.

#10
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Part, Harezm, Soğd, Sasani, Bizans ve Çin gibi oldukça geniş coğrafyayla bağlantılı sikkelerin aynı noktada bulunması, yerleşimin Hazar çevresindeki önemli ticaret güzergahlarından biri üzerinde bulunduğunu gözler önüne seriyor.

#11
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Arkeologlar, Karakabak'ın Orta Asya'yı Kuzey Kafkasya, Volga bölgesi ve Güney Urallarla bağlayan eski Azak-Hazar ticaret koridorunun önemli bulgularından biri olabileceğini değerlendirdi.

#12
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Bu nedenle mezardan çıkan altın kaplamalı ayakkabılar yalnızca kadının yüksek statüsünü değil, aynı zamanda yaklaşık 1500 yıl önce Hazar kıyısındaki toplulukların sahip olduğu zanaatkârlığı ve uzak bölgelerle kurduğu ticari bağlantıları da ortaya koyuyor.

#13
Foto - Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

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