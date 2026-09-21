Mezarın içinden altın ayakkabı çıktı! 1500 yıllık keşif tüm dünyayı şoke etti

Kazakistan'ın batısındaki Mangışlak Yarımadası'nda yer alan Karavak mezarlığında, MS 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen ve seçkin bir genç kadına ait olduğu belirginleşen 1500 yıllık olağanüstü bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Merhumenin ince altın levhalarla kaplanmış gösterişli ayakkabılarının yanı sıra Helenistik Gorgoneion tasvirli başlığı ve yırtıcı kuş motifli kemer tokaları dönemin kusursuz zanaatkârlığını gözler önüne serdi. Çok geniş bir coğrafyayla kurulan ticaret ağlarına işaret eden bu eşsiz buluntular, bölgenin tarihsel önemini ve antik ticaret koridorlarındaki kritik rolünü kanıtladı.