Netanyahu’nun seçim tezgahı açığa çıktı

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak genel seçimler yaklaşırken yurt dışında yaşayan İsrailli seçmenlerin ülkeye dönüşü siyasi tartışmanın merkezine yerleşti.

Netanyahu’nun partisi Likud, 16 Eylül’de Merkez Seçim Komitesi’ne başvurarak, yurt dışında bulunan İsrail vatandaşlarının seçim için ülkeye gelmesine yardımcı olan “Fly & Vote” girişiminin faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Likud’un avukatı Ilan Bombach’ın başvurusunda, girişimin sunduğu bazı avantajların seçim mevzuatını ve parti finansmanı kurallarını ihlal ettiği ileri sürüldü.

“Fly & Vote” tartışmanın merkezinde

“Fly & Vote”, ABD merkezli AID Coalition tarafından yürütülüyor. Girişim, yurt dışında yaşayan İsraillilerin seçim günü İsrail’e ulaşabilmeleri için uçuş ve lojistik seçenekleri konusunda destek sağlamayı amaçlıyor.

Likud ise özellikle indirimli uçuşlar ve diğer avantajların seçmenlere sağlanan yasadışı menfaat niteliğinde olabileceğini öne sürüyor. 16 Eylül tarihli başvuruda, girişimin faaliyetlerinin durdurulmasının yanı sıra arkasındaki yapıların seçim mevzuatındaki kayıt ve şeffaflık yükümlülüklerine tabi tutulması talep edildi.

Likud’un gerekçesi: “Seçim rüşveti”

Likud’un başvurusunda kullanılan hukuki gerekçe dikkat çekti. Parti avukatı Bombach, uygulamaları “seçim rüşveti” kapsamında değerlendirdi ve parti finansmanı mevzuatına aykırılık bulunduğunu öne sürdü.

AID Coalition ise Likud’un girişimin seçmenlerin ülkeye dönmesini engellemeye çalıştığı görüşünde. Kuruluş, başvuruyu inceleyerek hukuki yanıt vereceğini açıkladı.

Yurt dışında sandık kurulmuyor

Tartışmayı kritik hale getiren noktalardan biri İsrail’in oy kullanma sistemi.

İsrail’de, belirli resmi görevliler için getirilen istisnalar dışında, yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerden genel seçimlerde oy kullanma imkânı bulunmuyor. Bu nedenle oy kullanmak isteyen seçmenin seçim günü İsrail’de bulunması gerekiyor.

Bu durum, yurt dışındaki seçmenlerin dönüşünü organize eden girişimlerin seçim öncesinde siyasi önemini artırıyor.

Seçim yarışı yakın seyrediyor

Reuters’ın 16 Eylül’de yayımladığı son anket derlemesine göre 27 Ekim seçimleri öncesinde hiçbir siyasi lider veya blok açısından kesin bir tablo oluşmuş değil. Anketlerde Yashar ile Likud arasındaki fark sınırlı seyrediyor. Bu nedenle yurt dışından dönecek seçmenlerin yaratabileceği etkinin siyasi tartışmaya dönüşmesi dikkat çekiyor.

Likud daha ağustos ayında da “Fly & Vote” hakkında hukuki girişimde bulunabileceği uyarısını yapmıştı. Parti o dönemde girişimin seçim kanunlarını ihlal edebileceğini ileri sürerken, organizasyon kendisini partiler üstü bir girişim olarak tanımlamıştı.

Merkez Seçim Komitesi önündeki süreç, yurt dışındaki İsrailli seçmenlerin ülkeye dönüşünü kolaylaştıran organizasyonların hangi faaliyetlerine izin verileceğinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.