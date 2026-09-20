  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mekke’ye Husiler saldırdı iddiası gerçek mi? Liderleri gerçeği bizzat açıkladı 'Soykırım Destekçisi Firmaların Ürünleri Kantinlerde Satılmasın!' Husi yetkiliden Türkiye'ye küstah tehdit: ‘Demir yumrukla vururuz’ Başkan Erdoğan BM Zirvesi için ABD yolcusu Pakistan göklerini Türk-Çin kalkanıyla koruyacak! KORKUT ve ŞAHİN sahaya çıkıyor Yunanistan'a karşı silahlı isyan çağrısı! 20 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Katil Netanyahu binlerce siyonist ile baskın düzenledi Siyonist sürüsü Filistinlilerin evlerini patlayıcılarla yıktı ABD’den dört ülkede güvenlik uyarısı: Gerilim hızla tırmanabilir
Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD yolunda! Haydutlara New York’tan mesaj verecek!
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD yolunda! Haydutlara New York’tan mesaj verecek!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD yolunda! Haydutlara New York’tan mesaj verecek!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitmesinin planlandığı bildirildi.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Pezeşkiyan’ın, son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD’ye gitmesi planlanıyor.

New York’ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gidecek Pezeşkiyan’ın, genel kurulda İran’a yönelik saldırılar ve ülkesinin tutumu hakkında konuşma yapması ve çeşitli ülke liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Camı kıran ekipler cansız bedenle karşılaştı!
Kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Camı kıran ekipler cansız bedenle karşılaştı!

Gündem

Kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Camı kıran ekipler cansız bedenle karşılaştı!

İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler
İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler

Dünya

İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler

Erzurum'un 39 yaşındaki 'Dadaş Pirana'sı bir neslin çocukluk hatırası oldu
Erzurum'un 39 yaşındaki 'Dadaş Pirana'sı bir neslin çocukluk hatırası oldu

Aktüel

Erzurum'un 39 yaşındaki 'Dadaş Pirana'sı bir neslin çocukluk hatırası oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23