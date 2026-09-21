5G için dikkat çeken hamle! ABD Sağlık Bakanlığı harekete geçti

The Independent'ın haberine göre, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), 5G dahil kablosuz teknolojilerin oluşturduğu elektromanyetik alanların ve radyo frekansı radyasyonunun olası sağlık etkileri konusunda kamuoyundan bilgi ve bilimsel veri istedi. 5G'nin etkileri tüm dünyada tartışılıyor. Bazı uzmanlar sağlık üzerindeki etkilerine karşı uyarılarda bulunuyor. Ancak çoğu bilim insanı, 5G'nin insanlarda ölümcül bir yan etki oluşturmadığı konusunda hemfikir. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), 17 Eylül'de yayımladığı bilgi talebinde; cep telefonları, Wi-Fi, akıllı sayaçlar, giyilebilir teknolojiler, kablosuz tıbbi cihazlar, 5G ve 6G ağları ile uydu iletişimi gibi teknolojilerden kaynaklanan maruziyetlere ilişkin görüş ve araştırmaların paylaşılmasını istedi.