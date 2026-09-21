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5G için dikkat çeken hamle! ABD Sağlık Bakanlığı harekete geçti

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5G için dikkat çeken hamle! ABD Sağlık Bakanlığı harekete geçti

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5G başta olmak üzere kablosuz teknolojilerin yaydığı radyo frekansı radyasyonu ve elektromanyetik alanların olası sağlık etkileri için yeni bilimsel veriler istedi.

#1
Foto - 5G için dikkat çeken hamle! ABD Sağlık Bakanlığı harekete geçti

The Independent'ın haberine göre, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), 5G dahil kablosuz teknolojilerin oluşturduğu elektromanyetik alanların ve radyo frekansı radyasyonunun olası sağlık etkileri konusunda kamuoyundan bilgi ve bilimsel veri istedi. 5G'nin etkileri tüm dünyada tartışılıyor. Bazı uzmanlar sağlık üzerindeki etkilerine karşı uyarılarda bulunuyor. Ancak çoğu bilim insanı, 5G'nin insanlarda ölümcül bir yan etki oluşturmadığı konusunda hemfikir. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), 17 Eylül'de yayımladığı bilgi talebinde; cep telefonları, Wi-Fi, akıllı sayaçlar, giyilebilir teknolojiler, kablosuz tıbbi cihazlar, 5G ve 6G ağları ile uydu iletişimi gibi teknolojilerden kaynaklanan maruziyetlere ilişkin görüş ve araştırmaların paylaşılmasını istedi.

#2
Foto - 5G için dikkat çeken hamle! ABD Sağlık Bakanlığı harekete geçti

GÜVENLİK STANDARTLARI: Bakanlık, elde edilecek bilgilerin mevcut bilimsel verilerin değerlendirilmesi, araştırma boşluklarının belirlenmesi ve kablosuz teknolojilere ilişkin güvenlik standartlarının incelenmesinde kullanılacağını açıkladı. HHS'ye, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. başkanlık ediyor. Kennedy, daha önce elektromanyetik radyasyonun sağlık üzerindeki olası etkileri konusunda endişelerini dile getirmişti.

#3
Foto - 5G için dikkat çeken hamle! ABD Sağlık Bakanlığı harekete geçti

RADYO FREKANSI VE ELEKTROMANYETİK ALAN: Bakanlığın çağrısında ise yalnızca 5G değil, kablosuz teknolojilerin tamamından kaynaklanan radyo frekansı ve elektromanyetik alan maruziyetleri ele alınıyor. HHS; mevcut bilimsel kanıtların yanı sıra klinik gözlemler, maruziyet standartları ve gelecekte yapılması gereken araştırmalar konusunda da bilgi talep ediyor. 5G teknolojisinin COVID-19'a neden olduğu veya virüsün yayılmasını sağladığı yönündeki iddialar ise bilimsel kanıtlara dayanmıyor. Bu iddialar, COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde sosyal medyada yayılmıştı.

#4
Foto - 5G için dikkat çeken hamle! ABD Sağlık Bakanlığı harekete geçti

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR: Kablosuz teknolojilerin sağlık üzerindeki olası etkileri bilimsel olarak araştırılmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), mevcut bilimsel verilerin cep telefonu kullanımı ile sağlık sorunları arasında kesin bir bağlantı kurmaya yetmediğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser araştırma kuruluşu IARC tarafından 2024'te yayımlanan geniş kapsamlı COSMOS araştırmasında da 250 binden fazla cep telefonu kullanıcısının verileri incelendi.

#5
Foto - 5G için dikkat çeken hamle! ABD Sağlık Bakanlığı harekete geçti

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR Kablosuz teknolojilerin sağlık üzerindeki olası etkileri bilimsel olarak araştırılmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), mevcut bilimsel verilerin cep telefonu kullanımı ile sağlık sorunları arasında kesin bir bağlantı kurmaya yetmediğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser araştırma kuruluşu IARC tarafından 2024'te yayımlanan geniş kapsamlı COSMOS araştırmasında da 250 binden fazla cep telefonu kullanıcısının verileri incelendi.

#6
Foto - 5G için dikkat çeken hamle! ABD Sağlık Bakanlığı harekete geçti

UZUN VADELİ ETKİLER: Araştırmada, cep telefonuyla en fazla konuşan yüzde 10'luk grubun beyin tümörü geliştirme riskinin daha az kullananlardan yüksek olmadığı sonucuna ulaşıldı. Bununla birlikte CDC, radyo frekansı radyasyonunun uzun vadeli olası etkileri konusunda araştırmaların sürdüğünü ve bazı sağlık sonuçlarının halen incelendiğini belirtiyor. HHS'nin son çağrısı, mevcut bilimsel kanıtların yeniden değerlendirilmesi ve elektromanyetik alanlar ile kablosuz teknolojiler konusunda hangi araştırmaların yapılması gerektiğinin belirlenmesine yönelik bir bilgi toplama süreci olarak yürütülüyor.

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