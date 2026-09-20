Bak! Görüyor musun Özgür Özel? Devlet adamlığı böyle olur!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da Büyük Dönüşüm Kura Çekim Töreni’nde Bakan Murat Kurum’un yanına yaşlı bir vatandaş geldi. Protokole dalan vatandaşı koruma görevlileri durdurmak isterken, Bakan Kurum yanına oturtarak derdini dinledi. Görüntüleri, 2 gün önce Bursa mitinginde yanına yaklaşarak derdini anlatmak isteyen yaşlı bir vatandaşı ‘Allah seni kahretsin’ bedduasıyla tersleyen Özgür Özel’i etiketleyerek sosyal medyada paylaşan kullanıcılar ‘Bak da devlet adamlığı öğren’ göndermesi yaptı.
İstanbul’da düzenlenen Büyük Dönüşüm Kura Çekim Töreni’nde gönülleri ısıtan bir an yaşandı. Yaşlı bir vatandaş protokole dalarak Bakan Murat Kurum’un yanına gitmek istedi. Koruma görevlileri vatandaşı durdurmak isterken, Bakan Kurum vatandaşı yanına oturtarak tebessümle vatandaşın derdini dinledi. Devlet-Millet nedir tam olarak gösteren durumu yansıtan iç ısıtan anlar sosyal medyada da gündem oldu.
ALLAH SENİ KAHRETSİN!
Bazı kullanıcılar bu anları, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 18 Eylül’de Bursa mitinginde yanına yaklaşarak derdini anlatmak isteyen yaşlı bir vatandaşı ‘Allah seni kahretsin’ bedduasıyla terslediği anlarla kıyasladı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda “Hem amcamıza hem de Bakan Murat Kurum'a helal olsun. Amca biliyor ki Bakan Bey kendisini çevirmeyecek... Bakan Kurum da amcayla öyle güzel diyalog kuruyor ki gönülden gönüle… Ey Özgür Özel, bak da devlet adamlığı nedir, nasıl olur öğren” ifadeleri öne çıktı.