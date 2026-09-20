  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Genel Başkan Mahmut Arıkan sinyali verdi! ABD’den 4 ülkedeki vatandaşlarına acil uyarı: Orta Doğu’da gerilim tırmanabilir Mekke’ye Husiler saldırdı iddiası gerçek mi? Liderleri gerçeği bizzat açıkladı 'Soykırım Destekçisi Firmaların Ürünleri Kantinlerde Satılmasın!' Husi yetkiliden Türkiye'ye küstah tehdit: ‘Demir yumrukla vururuz’ Başkan Erdoğan BM Zirvesi için ABD yolcusu Pakistan göklerini Türk-Çin kalkanıyla koruyacak! KORKUT ve ŞAHİN sahaya çıkıyor Yunanistan'a karşı silahlı isyan çağrısı! 20 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Katil Netanyahu binlerce siyonist ile baskın düzenledi
Gündem Bak! Görüyor musun Özgür Özel? Devlet adamlığı böyle olur!
Gündem

Bak! Görüyor musun Özgür Özel? Devlet adamlığı böyle olur!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul’da Büyük Dönüşüm Kura Çekim Töreni’nde Bakan Murat Kurum’un yanına yaşlı bir vatandaş geldi. Protokole dalan vatandaşı koruma görevlileri durdurmak isterken, Bakan Kurum yanına oturtarak derdini dinledi. Görüntüleri, 2 gün önce Bursa mitinginde yanına yaklaşarak derdini anlatmak isteyen yaşlı bir vatandaşı ‘Allah seni kahretsin’ bedduasıyla tersleyen Özgür Özel’i etiketleyerek sosyal medyada paylaşan kullanıcılar ‘Bak da devlet adamlığı öğren’ göndermesi yaptı.

İstanbul’da düzenlenen Büyük Dönüşüm Kura Çekim Töreni’nde gönülleri ısıtan bir an yaşandı. Yaşlı bir vatandaş protokole dalarak Bakan Murat Kurum’un yanına gitmek istedi. Koruma görevlileri vatandaşı durdurmak isterken, Bakan Kurum vatandaşı yanına oturtarak tebessümle vatandaşın derdini dinledi. Devlet-Millet nedir tam olarak gösteren durumu yansıtan iç ısıtan anlar sosyal medyada da gündem oldu.

ALLAH SENİ KAHRETSİN!

Bazı kullanıcılar bu anları, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 18 Eylül’de Bursa mitinginde yanına yaklaşarak derdini anlatmak isteyen yaşlı bir vatandaşı ‘Allah seni kahretsin’ bedduasıyla terslediği anlarla kıyasladı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda “Hem amcamıza hem de Bakan Murat Kurum'a helal olsun. Amca biliyor ki Bakan Bey kendisini çevirmeyecek... Bakan Kurum da amcayla öyle güzel diyalog kuruyor ki gönülden gönüle… Ey Özgür Özel, bak da devlet adamlığı nedir, nasıl olur öğren” ifadeleri öne çıktı.

Özgür Özel, LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan aşırı rahatsız!
Özgür Özel, LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan aşırı rahatsız!

Siyaset

Özgür Özel, LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan aşırı rahatsız!

Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?
Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?

Gündem

Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?

Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman…
Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman…

Gündem

Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23