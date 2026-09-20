Trump: İran'a çok büyük bir şey yaklaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e İran ve Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fox News muhabiri Trey Yingst'in alıntıladığı açıklamalara göre Trump, İran konusunda şu anda "karar verme aşamasında" olduğunu ifade ederek, "İran'da çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler gerçekleşecek" dedi.

Şu anda masadaki seçenekleri "İran'ı tamamen imha etmek", "ekonomik olarak çürümeye bırakmak" ya da bir "anlaşma yapmak" olarak sıralayan Trump, "Benim sorum şu; eğer bunu yapacaksam, bütün ülkeyi ne zaman havaya uçuracağım? Uslu dursalar iyi olur" dedi.

HUSİLERLE ANLAŞTIK

Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İranlı liderle görüşmeye açık olup olmadığı sorusuna, "buna muhtemelen açık olacağı" yönünde cevap verdi.

Diğer yandan Trump, bölgedeki ABD vatandaşlarına gönderilen uyarılara rağmen, bu hafta sonunu diğer hafta sonlarından farklı görmediğini ifade etti. Yemen'deki İran destekli Husilerin balistik füzelerle Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Trump, ABD'nin Husilerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve kendileriyle ABD ile savaşmama konusunda anlaştıklarını söyledi.

Washington'ın İranlılar ile muhatap olurken karşı karşıya olduğu bazı zorluklardan da bahseden Trump, anlaşma yapabilecek bazı kişileri masaya getirme konusundaki duruma ilişkin bazı yetkililerin "fareler gibi saklandığını" savundu.