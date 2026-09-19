Alman olsalar fondaşlar göklere çıkarırdı! Berat ve Esra Albayrak gönülleri fethetti

Trabzon’da havalimanından çıkarken görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı olan eşi Esra Albayrak’ın naif duruşları sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye ziyaretinde kendi çantasını taşımasını günlerce haber yapan solak ve fondaş medyaya gönderme yaparak görüntüleri yorumladı.

HELAL OLSUN

Bir kullanıcı “Berat Albayrak duruşu ve yaşamı ile de çok özel bir devlet adamı. Trabzon havaalanından ailesi ile çıkış görüntülerine bakın. Kendi valizini kendi taşıyor. Eşi CB Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın omuzunda sırt çantası! Evlatları yine öyle. Korumalarının eli ise boş. Var mı böylesi” yorumunu yaparken bir diğer kullanıcı ise şu ifadeleri kullandı: “Korumaları yok, makam arabaları yok… Uçaktan inmişler ailecek kiraladıkları arabaya doğru yürüyorlar. Biri Reis’in kızı Esra Albayrak biri de eski Bakanımız Berat Albayrak. Helal olsun.”

BİNLERCE YORUM YAĞDI

Bazı kullanıcılar kamu gücünü kendi gücü gibi kullanan bazı siyasilerle bürokratları eleştirerek “Olması gereken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşinin davranışı. Malesef eski ve mevcut bazı siyasilerle bürokratlar, kamu gücünü kendi hizmetlileri gibi kullanıyor” yorumları yaptı.

Albayrak çiftinin görüntülerine binlerce yorum yağdı.