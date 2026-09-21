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Yerel Seyir halindeki kamyonette jeneratör alev aldı!
Yerel

Seyir halindeki kamyonette jeneratör alev aldı!

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Seyir halindeki kamyonette jeneratör alev aldı!

Bayburt’ta seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan jeneratör alev aldı.

Bayburt’ta seyir halindeki bir kamyonetin kasasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.Eski hastane kavşağı yakınlarında seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan jeneratör, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle alev aldı. Jeneratör, yangının büyümesi üzerine yol ortasına indirildi.

 

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçların yol üzerinden geçişini sürdürdüğü bölgede ekipler, alevlere müdahale ederek jeneratördeki yangını söndürdü.

Yangında, jeneratörde hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

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