Seyir halindeki kamyonette jeneratör alev aldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bayburt’ta seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan jeneratör alev aldı.
Bayburt’ta seyir halindeki bir kamyonetin kasasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.Eski hastane kavşağı yakınlarında seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan jeneratör, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle alev aldı. Jeneratör, yangının büyümesi üzerine yol ortasına indirildi.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçların yol üzerinden geçişini sürdürdüğü bölgede ekipler, alevlere müdahale ederek jeneratördeki yangını söndürdü.
Yangında, jeneratörde hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.