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Yerel Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
Yerel

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Sinop’ta otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 07:00:00 - 2022-05-13 07:01:29
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Kaza, saat 23.00 sıralarında Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi.

55 JK 054 plakalı otomobil sürücüsü U.S., Bostancılı Mahallesi mevkisinden Sinop istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjlere çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kazada sürücü otomobilden kendi imkânlarıyla çıkmayı başarırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralı U.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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