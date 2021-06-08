  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması
Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor!
Benzin ve motorinde yeni düzenleme
Beşiktaş'tan Serdar Dursun bombası
Yerel Hurdacıya bu kanepe 155 bin TL’ye mal oldu
Yerel

Hurdacıya bu kanepe 155 bin TL’ye mal oldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde, içindeki hurda demiri almak için ateşe verdiği kanepenin alevleri ormana sıçrayan ve yaklaşık 4 hektar alanın kül olmasına sebep olan şahıs, 155 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 11:33:00 -
Hurdacıya bu kanepe 155 bin TL’ye mal oldu

Geçtiğimiz Ağustos ayında kullanmadığı kanepesinin demirlerini hurda olarak almak isteyen A.Ö., Keşan'a bağlı Seydiköy'de evine yakın ormanlık alanda mobilyasını yakmak istedi.

Ancak yanan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar, bölgede rüzgarın da etkisiyle yayılarak orman yangınına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç sevk edildi ve yangın 4 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Bu sırada alevler yaklaşık 4 hektarlık alanı yutarak küle çevirdi.

Serbest bırakıldı

Olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, yangınla ilgisi olduğu düşünülen A.Ö. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

155 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre, hakkında açılan dava devam eden A.Ö.'nün Keşan Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki tutuksuz yargılanması tamamlandı. 121 bini ağaçlandırma bedeli, 34 bini ise söndürme gideri olmak üzere A.Ö., toplamda 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fahri

Ya yanan ağaçların bedeli? O nerede? Çevreye verilen zarar ölen hayvanat ya onlar ne olacak? Bu kanunları hazırlayanlar mı, yoksa uygulayanlar mı eksik akıllı? O mal adamı o evden atmak lazım ormana yakın yerde ne işi varmış?
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay