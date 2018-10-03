Hurafe skandalı! Hz. Cebrail'e "dekolteli kadın" tasviri
Süleyman Çelebi tarafından Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.s.) için yazılan "Mevlid-i Şerif"teki hurafe dikkatlerden kaçmadı. Kitabın kapağında Hz. Cebrail (a.s) kadın olarak tasvir edilmiş.03 Ekim 2018 Çarşamba 21:46
YENİAKİT.COM.TR ÖZEL HABER
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.s.)'in doğumunu ve hayatını anlatan "Mevlid-i Şerif" eseri hurefelerle resmedilmiş kalıplara basılmış.
Yıldırım Beyazıt zamanında Divan-ı Hümayûn Hocası olduğu, sonra da Bursa Ulu Camii'ne imam tayin edilen Süleyman Çelebi, tarafından "Mevlid-i Şerif" hurafelerde ve tahribatlarda nasibini almasına rağmen günümüze bozulmadan ulaşmıştır.
Hz. Cebrail (a.s) "dekolteli kadın" olarak resmedilmiş
"Mevlid-i Şerif" eserinin dış görselinde yer verilen hurefe dikkatlerde kaçmadı.
Dinimizce tasvirleri uygun olmayan Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail'in görsellerinin yanında Hz. Cebrail'de "dekolteli kadın" olarak resmedilmiş.
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