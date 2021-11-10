Hull City takımı hangi ülkenin? Hull City hangi ligde? Hull City oyuncuları kimler?

Hull City takımı hangi ülkenin? Hull city takımı 1904 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Takımın renkleri turuncu ve mavidir. En son 2016/2017 sezonunda Premier Lig’de mücadele eden Hull City o sezon 18.sırada bulunarak, Championship’e düşmüştür. İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan Hull City şu anda Championship’de mücadele etmektedir. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır. NTV’nin haberine göre, Hull, İngiltere ülkesinin kuzeydoğu sahillerine ana iki nehir olan Trent Nehri ve Yorkshire Ouse Nehrinin yarattığı Humber Halicinin kuzey kıyısında ve bu haliçe katılan Hull Nehri'nin ağzında Kuzey Denizi'nden 40 km içeride konumlanmıştır. Londra'nın 248 km kuzeyinde yer alan bölgededir.

Hull City başarıları

Hull City 1962 yılından beri bulunduğu FA Cup’ta 2013/2014 sezonunda Final oynamıştır. Finalde Arsenal’a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen maç uzatmalara gitmiş ve Hull City kaybetmiştir. 2014/2015 sezonunda FA Cup finalinden sonra Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Hull City, eleme turunda Belçika ekibi KSC Lokeren’e elenmiştir.

Hull City en golcüsü kim?

Hull City tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu sol bek pozisyonundaki Andy Dawson’dur. 284 maça çıkan İngiliz oyuncu 7 gol ve 25 asist yapmıştır.

Hull City tarihinin en golcü oyuncusu İngiliz oyuncu Jarrod Bowen’dır. Bowen 131 maça çıkmış ve 54 gol atmıştır.

Hull City transferleri

Hull City’nin en çok bonservis bedeli ödediği 4 oyuncu;

Ryan Mason – 15.4 milyon Euro

Abel Hernandez – 12 milyon Euro

Kamil Grosicki – 9 milyon Euro

Shane Long – 8.5 milyon Euro

Hull City’nin rekor bedel ile sattığı 4 oyuncu ise;

Jarrod Bowen – 21.3 milyon Euro

Sam Clucas – 16.3 milyon Euro

Shane Long – 14.9 milyon Euro

Harry Maguire – 13.7 milyon Euro

Hull City oyuncuları

Matt Ingram

Lewie Coyle

Callum Elder

Jacob Greaves

Alfie Jones

Richard Smallwood(Kaptan)

Mallik Wilks

Greg Docherty

Tom Eaves

George Honeyman

Keane Lewis-Potter

Josh Emmanuel

Nathan Baxter (Chelsea U23'den kiralık)

Ryan Longman

George Moncur

Randell Williams

Matt Smith (Manchester City U23'den kiralık)

Brandon Fleming

Tyler Smith

Tom Huddlestone

Di'Shon Bernard (Manchester United U23'den kiralık)

Josh Magennis

Harvey Cartwright