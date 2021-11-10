Hull City takımı hangi ülkenin? Hull City hangi ligde? Hull City oyuncuları kimler?
Hull City nerenin hangi ülkenin takımı? Acun Ilıcalı'nın alacağı iddia edilen Hull City takımı bir hayli merak konusu oldu. Yurtdışından devşirdiği programlarda köşeyi dönen Acun Ilıcalı, Hull City takımı için kesenin ağzını açacağı söylentileri üzerinen Hull City takımı hangi ülkenin? Hull City hangi ligde? Hull City oyuncuları kimler? soruları araştırılmaya başladı. İşte Hull City takımı transferleri…
Hull City takımı hangi ülkenin? Hull city takımı 1904 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Takımın renkleri turuncu ve mavidir. En son 2016/2017 sezonunda Premier Lig’de mücadele eden Hull City o sezon 18.sırada bulunarak, Championship’e düşmüştür. İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan Hull City şu anda Championship’de mücadele etmektedir. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır. NTV’nin haberine göre, Hull, İngiltere ülkesinin kuzeydoğu sahillerine ana iki nehir olan Trent Nehri ve Yorkshire Ouse Nehrinin yarattığı Humber Halicinin kuzey kıyısında ve bu haliçe katılan Hull Nehri'nin ağzında Kuzey Denizi'nden 40 km içeride konumlanmıştır. Londra'nın 248 km kuzeyinde yer alan bölgededir.
Hull City başarıları
Hull City 1962 yılından beri bulunduğu FA Cup’ta 2013/2014 sezonunda Final oynamıştır. Finalde Arsenal’a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen maç uzatmalara gitmiş ve Hull City kaybetmiştir. 2014/2015 sezonunda FA Cup finalinden sonra Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Hull City, eleme turunda Belçika ekibi KSC Lokeren’e elenmiştir.
Hull City en golcüsü kim?
Hull City tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu sol bek pozisyonundaki Andy Dawson’dur. 284 maça çıkan İngiliz oyuncu 7 gol ve 25 asist yapmıştır.
Hull City tarihinin en golcü oyuncusu İngiliz oyuncu Jarrod Bowen’dır. Bowen 131 maça çıkmış ve 54 gol atmıştır.
Hull City transferleri
Hull City’nin en çok bonservis bedeli ödediği 4 oyuncu;
Ryan Mason – 15.4 milyon Euro
Abel Hernandez – 12 milyon Euro
Kamil Grosicki – 9 milyon Euro
Shane Long – 8.5 milyon Euro
Hull City’nin rekor bedel ile sattığı 4 oyuncu ise;
Jarrod Bowen – 21.3 milyon Euro
Sam Clucas – 16.3 milyon Euro
Shane Long – 14.9 milyon Euro
Harry Maguire – 13.7 milyon Euro
Hull City oyuncuları
Matt Ingram
Lewie Coyle
Callum Elder
Jacob Greaves
Alfie Jones
Richard Smallwood(Kaptan)
Mallik Wilks
Greg Docherty
Tom Eaves
George Honeyman
Keane Lewis-Potter
Josh Emmanuel
Nathan Baxter (Chelsea U23'den kiralık)
Ryan Longman
George Moncur
Randell Williams
Matt Smith (Manchester City U23'den kiralık)
Brandon Fleming
Tyler Smith
Tom Huddlestone
Di'Shon Bernard (Manchester United U23'den kiralık)
Josh Magennis
Harvey Cartwright