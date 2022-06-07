Hull City, Fenerbahçeli yıldızın peşinde
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı transfer etmeye yakın olduğu söyleniyor.
İngiliz yerel basınından Hull Live'ın haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya yaklaştı. Hull City'nin temaslarını sürdürdüğü ve transferi bitirmek adına çalışmalara devam ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'de kadro dışı durumunda olan Ozan Tufan, geçen sezon Watford'da 6 ay kiralık oynadıktan sonra devre arasında sarı lacivertli kulübe geri döndü.
Ozan Tufan, 2021-22 sezonunda forma şansı bulduğu 18 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.