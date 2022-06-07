  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hull City, Fenerbahçeli yıldızın peşinde
Spor

Hull City, Fenerbahçeli yıldızın peşinde

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı transfer etmeye yakın olduğu söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 00:47:00 -
Hull City, Fenerbahçeli yıldızın peşinde

İngiliz yerel basınından Hull Live'ın haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya yaklaştı. Hull City'nin temaslarını sürdürdüğü ve transferi bitirmek adına çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de kadro dışı durumunda olan Ozan Tufan, geçen sezon Watford'da 6 ay kiralık oynadıktan sonra devre arasında sarı lacivertli kulübe geri döndü.

Ozan Tufan, 2021-22 sezonunda forma şansı bulduğu 18 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay