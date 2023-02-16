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Gündem HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Madem rahatsız oluyorlar, o zaman: Allahu Ekber
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Madem rahatsız oluyorlar, o zaman: Allahu Ekber

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu asrın felaketinde enkaz altından sağ olarak kurtarılma anlarında Allahu Ekber denilmesinden rahatsız olanlara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 11:28:00 -

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu asrın felaketinde enkaz altından sağ olarak kurtarılma anlarında Allahu Ekber denilmesinden rahatsız olanlara tepki gösterdi.

Yapıcıoğlu "Elbette tekbir birilerini rahatsız eder. Tekbir dar zamanda da acılı zamanda da, sevinçli zamanda da Müslümana sürur verir. Ona güç verir, cesaret verir. Birileri bundan rahatsız oluyorsa sorun kendisindedir. Sorun kendi bakış açısındadır. Madem rahatsız oluyorlar, buradan söylüyorum; Allahu Ekber. " ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

tüm haşhaşiler, islam-millet düşmanları, sadece haçlı-siyonist-cia DEAŞ ı kafa keserken söylemesini ve barış dininin şmajını kirletmesini isteyen  düşmanlar iyi duysun, KAHROLSUN canlarımızı kurtarıyoruz çok şükür:: ALLAHUEKBER, ALLAH BÜYÜKTÜR, AL

Kafir DEVLETLER sadece DEAŞ ı sever, tüm canları ve islamın barış dini imajını KATLETTİĞİ İÇİN; oysa biz iyi biliriz enkazdan bir can kurtaran bütün insanlığı kurtarmıştır...Allahın şanı yücedir, ALLAHUEKBER! sebepsiz bir cana kıyan tüm canlara kıymış gibidir, bir canı kurtaran tüm insanları kurtarmış gğibidir (Maide.35)

osmanlı

Allahuekber
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