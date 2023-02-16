HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Madem rahatsız oluyorlar, o zaman: Allahu Ekber
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu asrın felaketinde enkaz altından sağ olarak kurtarılma anlarında Allahu Ekber denilmesinden rahatsız olanlara tepki gösterdi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu açıklamalarda bulundu.
Yapıcıoğlu asrın felaketinde enkaz altından sağ olarak kurtarılma anlarında Allahu Ekber denilmesinden rahatsız olanlara tepki gösterdi.
Yapıcıoğlu "Elbette tekbir birilerini rahatsız eder. Tekbir dar zamanda da acılı zamanda da, sevinçli zamanda da Müslümana sürur verir. Ona güç verir, cesaret verir. Birileri bundan rahatsız oluyorsa sorun kendisindedir. Sorun kendi bakış açısındadır. Madem rahatsız oluyorlar, buradan söylüyorum; Allahu Ekber. " ifadelerini kullandı.