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HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

Terör örgütü HTŞ'nin önde gelen isimlerinden biri olan Yakdan Al-Masri, Türkiye ile savaşa giden eski müttefiklerine seslenerek, "Türklerle Kürtler arasındaki savaşta Allah adına bir savaş yok, önünüzde Halep varken onlarla birlikte savaşmak haramdır" dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:56
HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

HTŞ'nin vaizlerinden Yakdan Al-Masri, TSK öncülüğünde Kürtlere karşı savaşa giden eski müttefiklerini sert dille eleştirdi. Türkler için savaşmak üzere kaçtılar diyor. "Türklerle Kürtler arasındaki bu savaşta Allah adına bir savaş yok, önünüzde Halep, yanınızda Hama-Homs dururken" dedi.

Terör örgütü HTŞ'nin vaizlerinden Yakdan A-Masri, cuma vaazında yaptığı konuşmada, Türklerin yanında savaşmayı doğru bulmadığını belirterek eski müttefiklerini kaçmakla suçladı. Masri, "Türkler ile Kürtler arasındaki savaşta Allah adına bir savaş yok. Bu savaşa gitmek haramdır" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:56
  1. HTŞ
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