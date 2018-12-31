HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

HTŞ'nin vaizlerinden Yakdan Al-Masri, TSK öncülüğünde Kürtlere karşı savaşa giden eski müttefiklerini sert dille eleştirdi. Türkler için savaşmak üzere kaçtılar diyor. "Türklerle Kürtler arasındaki bu savaşta Allah adına bir savaş yok, önünüzde Halep, yanınızda Hama-Homs dururken" dedi.

Terör örgütü HTŞ'nin vaizlerinden Yakdan A-Masri, cuma vaazında yaptığı konuşmada, Türklerin yanında savaşmayı doğru bulmadığını belirterek eski müttefiklerini kaçmakla suçladı. Masri, "Türkler ile Kürtler arasındaki savaşta Allah adına bir savaş yok. Bu savaşa gitmek haramdır" dedi.