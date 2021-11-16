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Spor Hollanda Norveç maçı ne zaman saat kaçta? Hollanda Norveç maçı hangi kanalda?
Spor

Hollanda Norveç maçı ne zaman saat kaçta? Hollanda Norveç maçı hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri maçlarında heyecan dorukta. 2022 Dünya Kupası maçlarına gitmek isteyen takımlar kozlarını yeşil sahada paylaşıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, Lüksemburg-İrlanda Cumhuriyeti ile Portekiz-Sırbistan karşılaşmaları ile başladı. Peki Hollanda Norveç maçı ne zaman saat kaçta? Hollanda Norveç maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:00:00 - 2021-11-16 16:00:44
Hollanda Norveç maçı ne zaman saat kaçta? Hollanda Norveç maçı hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası eleme maçları Hollanda Norveç maçı ne zaman? Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri son haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Portakallar son maçında deplasmanda Karadağ ile 2-2’lik skorla yenişemezken, Norveç de evinde Letonya ile golsüz berabere kalmıştı.

Hollanda - Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Kasım Salı günü De Kuip'de 22.45'te başlayacak karşılaşma, S Sport2'den canlı yayınlanacak. Hollanda'nın 20, Norveç'in ise 18 puanı var.

Hollanda - Norveç muhtemel 11'ler

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, F.De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Danjuma, Bergwijn, Depay

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Lode, Meling, Thorsby, Normann, Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi, Sörloth

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