Hollanda-Norveç maçı kaç kaç bitti?
Hollanda-Norveç maçı ne oldu? A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan Hollanda ile Norveç kritik maçta karşı karşıya geldi. Peki, Hollanda-Norveç maçı ne oldu?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında grup lideri Hollanda ile Norveç karşı karşıya geldi. Futbolseverler zorlu maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Hollanda maçı ne oldu?
Hollanda-Norveç maçı kaç kaç bitti?
Hollanda-Norveç maçı saat 22.45’te başladı. Mücadele Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.