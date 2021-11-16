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Spor Hollanda-Norveç maçı kaç kaç bitti?
Spor

Hollanda-Norveç maçı kaç kaç bitti?

Hollanda-Norveç maçı ne oldu? A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan Hollanda ile Norveç kritik maçta karşı karşıya geldi. Peki, Hollanda-Norveç maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 23:57:00 - 2021-11-17 00:29:32
Hollanda-Norveç maçı kaç kaç bitti?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında grup lideri Hollanda ile Norveç karşı karşıya geldi. Futbolseverler zorlu maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Hollanda maçı ne oldu?

Hollanda-Norveç maçı kaç kaç bitti?

Hollanda-Norveç maçı saat 22.45’te başladı. Mücadele Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

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