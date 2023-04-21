Hızlı Destek Kuvvetleri bozdu! Sudan’daki çatışmada bayram sebebiyle ilan edilen ateşkes bozuldu! Ölü sayısı 400'e çıktı

Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 413’e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda can kaybının 413’e yükseldiğini açıkladı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise başkent Hartum’daki bir insani yardım görevlisinin çapraz ateşte yaşamını yitirdiğini duyurdu. RSF’nin Ramazan Bayramı ve sivillerin tahliyesi için 3 günlük ateşkes ilan edilmesi çağrısına rağmen çatışmalar devam ederken, Hartum’dan dumanlar yükseliyor.

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri bu sabah 3 günlük ateşkes ilan etmişti.

Hızlı Destek Kuvvetleri, bu sabah yerel saatle 06.00'dan itibaren geçerli olduğunu duyurduğu geçici ateşkes kararını insani gerekçelerle aldığını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler, ABD ve çok sayıda ülke de tarafları en azından Ramazan Bayramı'nda ateşkes ilan edilmesine ikna etmeye çalışıyordu. Tanıklar Sudan'ın başkenti Hartum'da sivillerin kentte hala top ve silah sesleri duyulduğunu söylüyor.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmalar devam ediyor. RSF, Ramazan Bayramı ve sivillerin tahliyesi için 3 günlük ateşkes çağrısı yaparken, başkent Hartum’da silah seslerinin duyulduğu ve bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü. Sudan ordusunun komutanı Abdulfettah el-Burhan, çatışmanın başlamasından bu yana yaptığı ilk konuşmada ordunun sivil yönetime geçişte kararlı olduğunu ifade etti.



IOM insani yardım görevlisi çapraz ateşte hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada ise, 1 insani yardım görevlisinin çapraz ateşte yaşamını yitirdiği bildirildi. Söz konusu görevlinin ailesiyle birlikte Hartum’un güneybatısındaki El-Obeid kasabası yakınlarında seyahat ederken vurulduğu aktarıldı. IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, "İnsani yardım meslektaşımızın ölümü beni derinden üzdü. Eşi, yeni doğan çocuğu ve Sudan’daki ekibimizin acısını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.



Can kaybı 413’e çıktı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris yaptığı açıklamada, 20 bin civarında kişinin komşu Çad’a geçtiği çatışmalar nedeniyle en az 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 551 kişinin de yaralandığını duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanelere ve diğer ilgili hizmetlere yönelik saldırıları "üzüntü verici" olarak nitelendirirken, yaklaşık bir hafta süren çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Bu kınanması gereken şiddet eylemleri, yalnızca sağlık çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda savunmasız durumdaki halkı temel tıbbi bakım hizmetlerinden mahrum bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Ateşkesler ihlal ediliyor

Ordu ve RSF arasında yardımların ulaştırılması ve tahliyeler için ilk kez 18 Nisan’da 24 saatlik ateşkes ilan edilmiş, ancak her iki taraf da ateşkesi ihlal etmişti. 19 Nisan’da yerel saatle 18.00’de ikinci kez 24 saatlik ateşkes kararı verilmiş, taraflar ateşkese uyacaklarını açıklarken, farklı noktalardan patlama ve silah sesleri yükselmişti. RSF, son olarak 21 Nisan’dan itibaren Ramazan Bayramı ve sivillerin tahliyesi için 3 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu.



Askeri yönetim RSF’nin orduya katılmasını istiyor

Sudan’da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.