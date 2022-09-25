Hırvatistan - Avusturya maçı izle: Avusturya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avusturya - Hırvatistan maçını canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Avusturya ile Hırvatistan karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Avusturya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Hırvatistan maçı 25 Eylül Pazar günü 21.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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