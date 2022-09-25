Hırvatistan - Avusturya maçı izle: Avusturya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yer alan Avusturya lig düşmemek için çıkacağı maçta Hırvatistan'ı konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Avusturya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avusturya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Avusturya - Hırvatistan maçını canlı
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Avusturya ile Hırvatistan karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Avusturya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AVUSTURYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Avusturya - Hırvatistan maçı 25 Eylül Pazar günü 21.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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