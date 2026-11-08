Üniversite kampüsünde silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Winston-Salem Eyalet Üniversitesi, gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırılarla sarsıldı. Üniversite kampüsünde yaşanan iki ayrı olayda bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

POLİSTEN İKİ AYRI SALDIRI AÇIKLAMASI

Winston-Salem Polis Departmanı Yardımcı Polis Şefi Jason Swaim, düzenlediği basın toplantısında kampüste gece saatlerinde iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Swaim, saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını belirterek olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının henüz belirlenemediğini kaydetti.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ ABLUKAYA ALINDI

Silah seslerinin ardından üniversite kampüsü güvenlik kordonuna alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, uygulanan güvenlik kısıtlaması sabahın erken saatlerinde kaldırıldı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde kampüs içinde ve çevresinde ilave polis ekiplerinin görevlendirileceğini bildirdi.

HENÜZ GÖZALTINA ALINAN YOK

Saldırılara ilişkin henüz herhangi bir gözaltı veya tutuklama açıklaması yapılmadı.

Yardımcı Polis Şefi Jason Swaim, soruşturmanın başlangıç aşamasında olduğunu belirterek iki saldırının bağlantısının araştırıldığını aktardı.