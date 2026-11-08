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Dünya İran’dan ABD’ye tehdit dolu son dakika teklifi: Ya kabul edin ya da cehenneme tanık olun!
Dünya

İran’dan ABD’ye tehdit dolu son dakika teklifi: Ya kabul edin ya da cehenneme tanık olun!

Yeniakit Publisher
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İran’dan ABD’ye tehdit dolu son dakika teklifi: Ya kabul edin ya da cehenneme tanık olun!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetimine, Tahran'ın "2 günlük teklifini" kabul etme çağrısında bulunarak, aksi halde İran'ın savaş seçeneğine karşılık vereceğini söyledi. Erakçi "Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere taleplerimizi kabul edin ve sonuçlarını görün. Ya da Cehenneme tanık olun" dedi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikalı seçmenler tercihlerini yaptı. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da" ifadelerini kullandı.

İran'ın "2 günlük teklifinin" halen masada olduğunu belirten Erakçi, "Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere taleplerimizi kabul edin ve sonuçlarını görün" değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ABD'nin savaş seçeneğini tercih etmesi halinde ise İran'ın askeri karşılık vereceğine dikkati çekerek, "Ya da savaşı seçin ve teyakkuzda olan, savaş alanında deneyimli savaşçılarımızın üzerinize nasıl ateşten bir cehennem yağdıracağına tanık olun" ifadelerine yer verdi.

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