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Gündem Taner Yıldız’dan zehir zemberek fon açıklaması: Ben şerefsiz adi biriyim derse vazgeçerim!
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Taner Yıldız’dan zehir zemberek fon açıklaması: Ben şerefsiz adi biriyim derse vazgeçerim!

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Taner Yıldız’dan zehir zemberek fon açıklaması: Ben şerefsiz adi biriyim derse vazgeçerim!

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de yerel bir gazeteci tarafından ortaya atılan ‘fonlardan 550 milyon lira kaldırdı’ iddialarıyla ilgili zehir zemberek açıklama yaptı. Şamil Tayyar'a konuşan Yıldız, iftiracıya açacağı davadan tek bir şartla vazgeçeceğini belirterek o şartı da açıkladı: O müfteri ‘ben şerefsiz adi biriyim, yalan yazdım’ derse vazgeçerim, kendisine 24 saat süre tanıdım” dedi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hakkında Kayseri’den ortaya atılan yatırım fonu iddialarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Şamil Tayyar'a konuşan Yıldız, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kayseri’den yayılan “550 milyon liralık vurgun” haberi üzerine önceki dönem Enerji Bakanımız Taner Yıldız’la görüştüm. Çok öfkeliydi. Özellikle iddiayı yazan yerel gazeteciye. “Külliyen yalan” deyip ekledi:

DEĞİL 550 MİLYONUM, 1 LİRAM BİLE YOK!

“Bırakın 550 milyon lirayı, 550 lira, 1 lira fonda param yoktur. İftirayı atan müfteriye hayatının en ağır tazminat davasını açacağım. Kazandığım parayı Kayseri meydanında dağıtacağım.” “Tek şartla davadan vazgeçerim” diyerek şartını şöyle açıkladı: “Müfteri ‘ben şerefsiz adi biriyim, yalan yazdım’ derse davadan vazgeçerim, kendisine 24 saat süre tanıdım, o süre bugün öğle vakti doluyor.” 

‘İtibar suikastı’na dikkat çeken Tayyar, açıklamasına şöyle devam etti: “Evet. Fon vurguncularıyla mücadele edelim ama ilgisiz kişilere iftira atarak itibar suikastı da yapmayalım. Hiç kimse itibarını sokakta bulmadı. Ayrıca, bu tür yalanlar süreci sulandırdığı gibi mücadeleye de zarar verir."

Yıldız'ın tanıdığı süre öğle saatlerinde dolarken, müfterinin özür dileyip dilemediği merak ediliyor. 

 

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Yorumlar

HAYAT SEVİNCE GÜZEL

Bu dünyada kim kimin hakkına girmiş ise öbür dünyada hesabını verecek

Ali Dinar

Ben 23 bin alıp 28 bin kira yı kardeş evlat yardımı ile geciriyorsam, stresden vücüt d üretmiyorsa ahirette beni ve ülkemi bu hale getirenlerden vallahi davacıyım. Bedduam vatan hainlerine. Ülkemin dev olmasını engelleyenlers, ahiret hakkım hakkımı yiyenlere savunmayanlara. Keşkeyurt içi ekübide yurt dışı savunma ekibi gibi olsa idi. Şehitlerve osmanlı atalarımın kemikleri sızlamasa idi.
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