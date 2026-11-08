Taner Yıldız’dan zehir zemberek fon açıklaması: Ben şerefsiz adi biriyim derse vazgeçerim!

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hakkında Kayseri’den ortaya atılan yatırım fonu iddialarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Şamil Tayyar'a konuşan Yıldız, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kayseri’den yayılan “550 milyon liralık vurgun” haberi üzerine önceki dönem Enerji Bakanımız Taner Yıldız’la görüştüm. Çok öfkeliydi. Özellikle iddiayı yazan yerel gazeteciye. “Külliyen yalan” deyip ekledi:

DEĞİL 550 MİLYONUM, 1 LİRAM BİLE YOK!

“Bırakın 550 milyon lirayı, 550 lira, 1 lira fonda param yoktur. İftirayı atan müfteriye hayatının en ağır tazminat davasını açacağım. Kazandığım parayı Kayseri meydanında dağıtacağım.” “Tek şartla davadan vazgeçerim” diyerek şartını şöyle açıkladı: “Müfteri ‘ben şerefsiz adi biriyim, yalan yazdım’ derse davadan vazgeçerim, kendisine 24 saat süre tanıdım, o süre bugün öğle vakti doluyor.”

‘İtibar suikastı’na dikkat çeken Tayyar, açıklamasına şöyle devam etti: “Evet. Fon vurguncularıyla mücadele edelim ama ilgisiz kişilere iftira atarak itibar suikastı da yapmayalım. Hiç kimse itibarını sokakta bulmadı. Ayrıca, bu tür yalanlar süreci sulandırdığı gibi mücadeleye de zarar verir."

Yıldız'ın tanıdığı süre öğle saatlerinde dolarken, müfterinin özür dileyip dilemediği merak ediliyor.