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Spor Türkiye Faroe Adaları maçı hangi kanalda, ne zaman? Türkiye Faroe Adaları maçı nerede? | Faroe Adaları Türkiye maçı canlı izle
Spor

Türkiye Faroe Adaları maçı hangi kanalda, ne zaman? Türkiye Faroe Adaları maçı nerede? | Faroe Adaları Türkiye maçı canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları'na konuk olacak. Müsabakayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:45:00 - 2022-09-23 14:48:01
Türkiye Faroe Adaları maçı hangi kanalda, ne zaman? Türkiye Faroe Adaları maçı nerede? | Faroe Adaları Türkiye maçı canlı izle

UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Futbol Takımı’mız, Faroe Adaları’na konuk olacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye mücadelesi öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 5’inci Lüksemburg maçında ilk kez puan kaybı yaşayan Milli Takım 3-3 sonuçla B Ligi’ne yükseldi. Türkiye, puanını 13’e yükselterek grup liderliğini garantiledi. Lüksemburg ise 8 puanla ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE- FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, gruptaki son maçını 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak. Türkiye-Faroe Adaları maçı saat 21:45’te başlayacak ve karşılaşma TRT 1’de canlı yayınlanacak. Faroe Adaları maçında Ukraynalı hakem Serhiy Bolko düdük çalacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN ADAY KADROSU

KALECİLER

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

Onur Bulut (Kayserispor)

Zeki Çelik (Roma)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder (Marsilya)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Berkan Kutlu (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Serdar Gürler (Başakşehir)

Enes Ünal (Getafe)

Halil Dervişoğlu (Burnley)

Serdar Dursun (Fenerbahçe)

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

1- Türkiye 13

2- Lüksemburg 8

3- Faroe Adaları 5

4- Litvanya 1

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