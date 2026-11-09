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Herkes şaşkın! Ünlü komedyen tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

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Herkes şaşkın! Ünlü komedyen tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkum edildi. Katy Perry'nin eski eşi olan 51 yaşındaki Brand'in tutulduğu cezaevinin aşırı kalabalık, haşere sorunu ve şiddet olaylarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncuya verilecek hapis cezasının ise 9 Kasım'da açıklanması bekleniyor. İngiltere'nin tanınmış komedyenlerinden Russell Brand'in yargılandığı cinsel suçlar davasında karar çıktı.

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Foto - Herkes şaşkın! Ünlü komedyen tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde dört hafta süren yargılama sonucunda jüri, Brand'i dört kadına karşı işlenen bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan oybirliğiyle suçlu buldu. Mahkumiyet kararının ardından kefalet talebi reddedilen oyuncu cezaevine gönderildi. 2004-2009 yılları arasında yaşanan olaylarla ilgili yargılanan Brand, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkum edilirken iki ayrı tecavüz ve bir cinsel saldırıya teşebbüs suçlamasından beraat etti.

#2
Foto - Herkes şaşkın! Ünlü komedyen tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Dava boyunca hakkındaki suçlamaları reddeden oyuncu, cinsel ilişkilerinin karşılıklı rızaya dayandığını savundu. Brand'in tutulduğu belirtilen Londra'daki Wandsworth Cezaevi'nin koşulları da dikkat çekti. Denetim raporlarına göre, normal kapasitesi 894 kişi olan cezaevinde 1457 mahkum bulunuyor. Kapasitesinin yüzde 163'üyle faaliyet gösteren kurumda haşere sorunu ve mahkumlar arasındaki şiddet olayları öne çıkıyor.

#3
Foto - Herkes şaşkın! Ünlü komedyen tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Cezaevinin 2023-2024 dönemine ait verilerinde mahkumlar arasında 442, personele yönelik ise 518 saldırı vakası kaydedildi. Aynı dönemde 302 mahkumun karıştığı 998 kendine zarar verme olayı tespit edildi. Bu veriler cezaevinin genel koşullarını ortaya koyarken Brand'in kişisel olarak herhangi bir saldırıya uğradığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

#4
Foto - Herkes şaşkın! Ünlü komedyen tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Mahkemenin Brand hakkındaki hapis cezasını 9 Kasım Pazartesi günü açıklaması planlandı. İngiliz avukat Kallie Sahota, oyuncunun yaklaşık 8 ila 9 yıl hapis cezası alabileceğini öngördü. Ancak bu rakam kesinleşmiş bir mahkeme kararı değil. Londra polisi, Brand hakkındaki iki ayrı tecavüz iddiasına yönelik soruşturmanın da sürdüğünü bildirdi.

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