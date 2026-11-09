Herkes şaşkın! Ünlü komedyen tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu
İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkum edildi. Katy Perry'nin eski eşi olan 51 yaşındaki Brand'in tutulduğu cezaevinin aşırı kalabalık, haşere sorunu ve şiddet olaylarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncuya verilecek hapis cezasının ise 9 Kasım'da açıklanması bekleniyor. İngiltere'nin tanınmış komedyenlerinden Russell Brand'in yargılandığı cinsel suçlar davasında karar çıktı.