Herkes şaşkın! Ünlü komedyen tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde dört hafta süren yargılama sonucunda jüri, Brand'i dört kadına karşı işlenen bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan oybirliğiyle suçlu buldu. Mahkumiyet kararının ardından kefalet talebi reddedilen oyuncu cezaevine gönderildi. 2004-2009 yılları arasında yaşanan olaylarla ilgili yargılanan Brand, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkum edilirken iki ayrı tecavüz ve bir cinsel saldırıya teşebbüs suçlamasından beraat etti.