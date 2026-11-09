11 ülke Ukrayna için bir arada!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere ve Fransa öncülüğündeki Çok Uluslu Güç-Ukrayna (MNF-U), 11 ülkeden 2 bin 800 askerin katılımıyla Polonya’da “Koalicja” tatbikatını başlattı. 22 Kasım’a kadar devam edecek tatbikatta ülkelerin birlikte hareket etme kabiliyeti test edilecek. Türkiye ise deniz güvenliği sorumluluğunu üstlenerek çok uluslu gücün deniz unsurunu İstanbul’da faaliyete geçirecek.
Ukrayna’da savaşın sona ermesi ihtimaline yönelik olarak uluslararası güvenlik hazırlıkları hız kazanırken, Türkiye yeni güvenlik yapılanmasının deniz ayağında önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor.
TÜRKİYE DE KATILACAK
İngiltere ve Fransa’nın ortak liderliğinde oluşturulan Çok Uluslu Güç-Ukrayna’nın (MNF-U) ilk büyük tatbikatı olan ‘Koalicja’ bugün başlıyor. 11 ülkenin katılımıyla Polonya’da düzenlenecek tatbikatta Türkiye kritik bir görev üstlenecek.
22 Kasım’da sona erecek olan tatbikata, Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Litvanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye ve İngiltere katılacak. Kara, hava ve deniz unsurlarından yaklaşık 2 bin 800 askerin görev alacağı tatbikatta, çok uluslu gücün operasyonel kabiliyeti ve birlikte hareket etme kapasitesi sınanacak.
Tatbikat kapsamında Türkiye’ye verilen görev, deniz güvenliği açısından öne çıkıyor. Türk kuvvetleri, MNF-U’nun deniz unsurunu İstanbul’da faaliyete geçirecek.