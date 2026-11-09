  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taner Yıldız’dan zehir zemberek fon açıklaması: Ben şerefsiz adi biriyim derse vazgeçerim! Almanya’da skandal firar! Essen’de 17 yıl hapis cezası bulunan mahkum elektrikli scooter ile kaçtı! Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!” Üniversite kampüsünde silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var Mısır'da iki tren çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Trabzonspor deplasmanda güldü Devlet aklı sonuç verdi, terörün kökü kazınıyor! Irak ve Türkiye’den Sincar’da tarihi mutabakat! Gözyaşları içinde anlattı: 8 kişinin katili cipimizi gasp etti! Ecelimle burun buruna geldim Devletimizin şefkat ve kudret eli Ulus’ta! Kadim maneviyat korunuyor, metruk yapılara neşter vuruluyor! Tarihi kardeşliğin simgesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Kalesi'nde!
Dünya 11 ülke Ukrayna için bir arada!
Dünya

11 ülke Ukrayna için bir arada!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
11 ülke Ukrayna için bir arada!

İngiltere ve Fransa öncülüğündeki Çok Uluslu Güç-Ukrayna (MNF-U), 11 ülkeden 2 bin 800 askerin katılımıyla Polonya’da “Koalicja” tatbikatını başlattı. 22 Kasım’a kadar devam edecek tatbikatta ülkelerin birlikte hareket etme kabiliyeti test edilecek. Türkiye ise deniz güvenliği sorumluluğunu üstlenerek çok uluslu gücün deniz unsurunu İstanbul’da faaliyete geçirecek.

Ukrayna’da savaşın sona ermesi ihtimaline yönelik olarak uluslararası güvenlik hazırlıkları hız kazanırken, Türkiye yeni güvenlik yapılanmasının deniz ayağında önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE DE KATILACAK

İngiltere ve Fransa’nın ortak liderliğinde oluşturulan Çok Uluslu Güç-Ukrayna’nın (MNF-U) ilk büyük tatbikatı olan ‘Koalicja’ bugün başlıyor. 11 ülkenin katılımıyla Polonya’da düzenlenecek tatbikatta Türkiye kritik bir görev üstlenecek.

22 Kasım’da sona erecek olan tatbikata, Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Litvanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye ve İngiltere katılacak. Kara, hava ve deniz unsurlarından yaklaşık 2 bin 800 askerin görev alacağı tatbikatta, çok uluslu gücün operasyonel kabiliyeti ve birlikte hareket etme kapasitesi sınanacak.

Tatbikat kapsamında Türkiye’ye verilen görev, deniz güvenliği açısından öne çıkıyor. Türk kuvvetleri, MNF-U’nun deniz unsurunu İstanbul’da faaliyete geçirecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23