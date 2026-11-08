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Gündem İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin."
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İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin."

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İran'ı bitirebilmek için Çin'in kucağına atladılar! Trump: "Ne olur bize yardım edin."

ABD yönetiminin, Orta Doğu’da sürdürdüğü İran savaşını sonlandırabilmek adına Çin’den medet umduğu açıklandı. Washington Post gazetesinin yetkililere dayandırdığı habere göre, Amerikan kamuoyunda yükselen savaş karşıtı tepkiler nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump yönetimi diplomatik çıkış yolları aramaya başladı.

ABD yönetiminin, İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla Çin'den Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediği öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'de savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin artması nedeniyle İran konusunda diplomatik çözüm arayışının ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için en acil ve zorlu mesele olduğu değerlendiriliyor.

İddiaya göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Çin hükümetine başvurdu. Bessent, Pekin'den İran üzerindeki etkisini savaşı sona erdirmek için kullanmasını talep etti ve Çin de bu mesajı Tahran'a iletti.

 

Bu arada, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 18 Kasım'da Çin'de yapacağı görüşmede İran konusunun gündeme gelmesinin beklendiği ileri sürüldü.

Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı iddia edildi.

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Büyükelçi Cay Cün'ün, savaşın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabalar kapsamında bölge ülkeleri İran, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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