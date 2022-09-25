Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz sözleşme hamlesi | Süper Lig transfer haberleri

Son derece hareketli bir transfer sezonu geçiren Galatasaray'da gelen futbolcular kadar giden futbolcular da çok konuşuldu. Sarı-kırmızlı ekip önümüzdeki dönemde de elinden kaçırmak istemediği futbolcular için şimdiden harekete geçti.

YILDIZLAR TRANSFER EDİLDİ

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Süper Lig devi bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.

AYRILIKLAR YAŞANDI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Marcao, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Takımdan ayrılan diğer isimler Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar oldu.

NELSSON, ANLAŞILAMAYINCA TAKIMDA KALDI

Sezon başında Sevilla'nın teklifi sonrası takımdan ayrılması ciddi şekilde gündeme gelen Victor Nelsson, kulüplerin parasal konularda anlaşamaması sonrası Galatasaray'da kalmıştı.

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılı yönetim, şu ana kadar takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Danimarkalı yıldızla ilgili sürpriz bir hamle yaptı.

MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Alınan bilgilere göre yönetim, geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan transfer edilen Nelsson'un sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı. Genç yıldızın menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmelerin yapılacağı da öğrenildi.

HEDEF 25 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMAY KALDIRMAK

Galatasaray yönetiminin hedefi, Nelsson'un mevcut sözleşmesinde bulunan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ortadan kaldırmak. Kasım ayının sonunda Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan yıldız futbolcunun olası bir iyi performansı sonrası ara transfer döneminde kulübe çok sayıda teklif geleceği tahmin ediliyor.

MAAŞINA ZAM DA YAPILACAK

Milliyet'te yer alan habere göre: Yönetim serbest kalma bedelini kaldırarak olası bir ayrılığın da önüne geçmeyi hedefliyor. Şu anda 1 milyon Euro garanti ücreti olan Victor Nelsson'a yeni sözleşme yapılması durumunda maaşın 1.5 milyon Euro seviyelerine çekileceği de öğrenildi. Bu sezon 7 resmi maçta 630 dakika sahada kalan Danimarkalı stoper liderlik özellikleri ve performansıyla kalitesini yine ortaya koydu.

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